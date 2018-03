Roger Federer vs Del Potro en vivo online por la final del Masters 1000 de Indian Wells

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Roger Federer vs Juan Martin del Potro en vivo, perteneciente a la Final del Masters 1000 de Indian Wells. El encuentro tendrá lugar a partir de las 17:00 horas.

Roger Federer, a sus 36 años, buscará su 28º título de ATP Masters 1000 y la 98ª corona de su carrera.

Juan Martín Del Potro lidera el balance en finales con tres victorias ante las dos ganadas por Roger Federer.

Foto: ATP.

Juan Martín Del Potro: "Siempre jugamos grandes partidos. Me encanta enfrentarme a él. Es el favorito para ganar, pero intentaré desplegar mi mejor tenis. Le he derrotado en el pasado, y sé que puedo hacerlo de nuevo, aunque no sea sencillo. Será un gran desafío comprobar cuál es mi nivel ante él"

Roger Federer: "Hemos jugado muchos encuentros ajustados. Grandes partidos, batallas cerradas. Creo que nuestros juegos se ajustan. Ambos sabemos lo que está intentando el otro, y tratamos de impedirlo. Pero es complicado cuando [uno de nosotros] está enchufado. Básicamente es un choque de fuerza permanente, y trato de disfrutarlo

Foto: ATP.

Este será el 25° enfrentamiento entre Roger Federer vs Juan Martin del Potro en vivo. El suizo se quedó con la victoria en 18 ocasiones y el tandilense lo hizo en seis oportunidades.

Foto: ATP.

Juan Martín Del Potro alcanzó las 400 victorias en el Circuito ATP World Tour. El tandilense es el segundo argentino con más triunfos detrás de Guillermo Vilas (929).

Roger Federer vs Juan Martin del Potro en vivo

Juan Martín Del Potro, número 8° del ranking de la ATP, avanzó a su cuarta final de Masters 1000 (0-3) tras vencer por 2 sets a 0 a Milos Raonic, con parciales de 6/2 y 6/3.

Foto: ATP.

Roger Federer, número 1° del mundo, alcanzó la final tras vencer a Borna Coric por 2 sets a 1, con parciales de 5/7, 6/4 y 6/4.

¡Roger Federer como nunca antes! El suizo firmó su mejor arranque de temporada (17-0) y llega a una nueva final en Indian Wells, donde buscará su sexto título en este Masters 1000.