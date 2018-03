Leo Mayer reaccionó a tiempo y saltó a segunda ronda

Hay días que el viento sopla en contra, que las cosas no salen como estaba previsto y hay que pelear contra la adversidad. Eso fue lo que le ocurrió a Leonardo Mayer en su estreno en el Miami Open frente al local Donald Young en la pista central de Crandon Park y fue así como lo describió el argentino, "La verdad es que hoy no estuve muy bien en la cancha", reconoció después de una ruleta de alternativas que finalmente cayó de su lado. "Había mucho viento y era difícil jugar. Poco a poco empecé a jugar mejor y finalmente pude superarlo ámpliamente" en declaraciones al ATP.

Lo cierto es que el argentino históricamente sufrió en Miami y hasta hoy presentaba un récord de 1-5, pero este jueves pudo resolver su debut con un triunfo de garra, sacrificio y capacidad de supervivencia, "Me quebró 1-3 en el segundo set con viento a favor. Se aprovechó un poco de la situación, pero no sé muy bien por qué empecé a jugar mejor. Pude ganar, no sé cómo, aun no entiendo el partido", declaró Mayer tratando de explicar su reacción. "Fue un partido un poco raro".

En el segundo parcial, Mayer no se amedrentó cuando Young le robó el saque en el cuarto juego (1-3), el argentino recuperó en el siguiente juego el quiebre y lo confirmó a continuación para quedarse con la segunda manga. Ya en el tercer set, Mayer, arrebató el servicio al estadounidense en el tercero y en el séptimo juego, para quedarse con la trabajada victoria.

En la segunda ronda se enfrentará al cabeza de serie No. 29 Borna Coric con quien se mantiene un 2-0 favorable, tras dos duelos en Niza 2014 y 2015. "En esos partidos él era muy chico, ahora es otro jugador más completo que en esa época. Pero será un lindo desafío para mí", advirtió. "Es un buen jugador, pero ahora hay que ir a descansar porque no entiendo nada todavía".

Otro de los argentinos en juego en esta jornada se despidió en su estreno. Horacio Zeballos no pudo superar al serbio Dusan Lajovic, a pesar de adelantarse en la primera manga. El de Mar del Plata acabó derrotado por 3-6, 7-6(2), 6-4 tras dos horas y 10 minutos.

Por su parte, Víctor Estrella Burgos también se marchó de Miami en primera ronda en un duro enfrentamiento frente al americano Steve Johnson por 6-3 y 6-3, en una hora y 20 minutos. El tenista de centroamérica de 37 años, no pudo evitar su primer derrota en el circuito ATP con el estadounidense, 54 del mundo, en un choque en el que desaprovechó dos bolas de quiebre en los dos primeros juegos de cada set, que hubieran podido marcar otro rumbo del encuentro. En sus cinco participaciones en Miami, Estrella Burgos nunca ha conseguido pasar de primera ronda. En la siguiente fase, Johnson se enfrentará al francés Adrián Mannarino, décimo octavo cabeza de serie del torneo de Cayo Vizcaíno.