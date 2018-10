Pablo Andújar toca el cielo con las manos en Marruecos

Una vuelta increíble, con muy buen juego, bien con el saque, muy bien con el revés y devolviendo todo lo que le tiró el inglés. La vuelta de un gran jugador, que tiene buen tenis y garra española. Andújar quien estuvo a punto de dejar el tenis, hoy está de vuelta para dar batalla.

Kyle Edmund quien tras cuatro fallidas intentonas (Amberes 2016, Atlanta, Winston-Salem y Viena 2017), el ahora número uno británico ha tenido que esperar a su quinta oportunidad para poder disfrutar de su primera final como profesional. El 26º mejor tenista del ránking ATP, que venía a Marrakech después de no ganar un sólo partido desde Melbourne, tras una buena semana enfrentaba a Pablo Andújar quien esta con sus dos mejores semanas desde su retorno.

Andújar se veía cada vez mejor tras la tercera cirugía que tuvo en el codo y que lo tuvo al borde del retiro durante dos años. Por ello el español que viene con muy buenas sensaciones tras ganar un Challenger en su país hoy iba por la gloria en el ATP de Marruecos, y esa gloria estuvo en el país africano.

En el primer set y como casi todo comienzo de Kyle Edmund, el inglés arrancó con la mira descalibrada, ante un Andújar que estaba preciso sin cometer errores y fue así que con mucha autoridad tras tener tres oportunidades de quiebre el español se quedó con el primer saque Kyle y además sostuvo su saque en cero y adelantarse el español 2-0.

Para Edmund no paró ahí el calvario, tras no poder recuperar el saque siguió cometiendo un combo de errores forzados y no forzados, provocados por la presión que ejercía Andújar sobre su revés y luego hacerlo pegar a la carrera. Fue así que en quince el español se volvió a quedar con el saque del inglés.

Kyle tras haber perdido dos saques consecutivos, comenzó a mejorar su devolución estuvo más profundo y con sus bombas de derecha, que empezaban a entrar en territorio español y de esa manera se quedó con el saque de Andújar y logrando recuperar el primer quiebre. Pero Edmund no estaba seguro con su servicio y ante las buenas devoluciones que ejercía el español, logró nuevamente quedarse con el saque del británico y recuperar la ventaja.

Luego de que el inglés gane su primer juego de servicio, Andújar sacó para partido y tras estar con dos puntos de quiebre abajo, tres errores no forzados de derecha del inglés, y una pelota en la faja hicieron que el español se quede con la primera manga por 6-2.

El segundo set un calco del primero

Edmund arranco sacando en el segundo set, el inglés con tres quiebre en el primero intentaba poder conectar ese ansiado primer saque que no entraba y fue así que Andújar, con muy buenas devoluciones, con mucho ángulo y con un revés que funcionaba a la perfección se quedó nuevamente con el servicio del británico. Tras el quiebre sostuvo Andújar, controlando a su rival, con un revés paralelo que no le permitía a Edmund que se invierta logró sostener su saque y gracias a ello se ponía al igual que en el primer set 2-0.

El español con un gran nivel de tenis, seguía controlando el partido, ante un rival que parecía pesarle el haberle llegado a su primera final de ATP, y gracias a ello Andújar volvió a quebrarle el saque en un partido que para el inglés a esa altura ya era una real tortura.

El quiebre de su servicio en el quinto juego a Edmund lo encendió, el inglés comenzó a meter la pelota a no tratar de acortar los puntos a exigir al español y fue así que de la misma manera que en el primer set logró el quebrar el saque de su rival y acercarse en el marcador. Pero en la final de Marruecos el inglés nunca pudo jugar bien con su primer servicio y fue así que el español se quedó con el saque nuevamente y la posibilidad de sacar para lograr un torneo ATP después de cuatro años.

Y para llegar a tener su quinto título el español debió sufrir, ya que no estuvo preciso en parte del octavo juego y eso llevo a que su rival tenga dos puntos de quiebre, pero luego Páblo jugó en modo vuelta heroica, se quedó con el título ATP de Marruecos.