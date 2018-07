Coria y "Nuestro Tenis" llegan a Salta

Google Plus

Guillermo Coria llega a Salta con "Nuestro Tenis”, programa que encabeza para la Asociación Argentina de Tenis. Este programa consiste en un plan que busca desarrollar este deporte en jugadores de ocho a 16 años, seleccionar talentos, capacitar entrenadores y organizar campos de perfeccionamiento. El país se dividió en diez regiones y a partir de esa segmentación, Coria y su equipo de trabajadores, desde el 2016, trabajan en conjunto con el capitán del equipo de la Copa Davis, Daniel Orsanic, y el grupo de Desarrollo de la AAT.

Salta y Jujuy; San Juan, Mendoza y La Rioja; Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán; Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones; Córdoba; Entre Ríos, Santa Fe, sur de Corrientes y este de Córdoba; Buenos Aires; La Pampa y San Luis; Neuquén y Río Negro; y Chubut será la clasificación de los distintos departamentos.

Desde el próximo miércoles 25 y jueves 26 de julio llega el quinto campus de entrenamiento de este año, el cual se centrará en el predio del Jockey Club de Salta, dirigido a los jugadores participantes del Torneo Regional sub 16 y sub 19, y un campus especial para los sub 10. También contará con una clínica para los alumnos de las escuelas de tenis y de las escuelas de iniciación deportiva, además de brindar una charla de capacitación para profesores y una charla para padres.

También, junto al “Mago” estarán Mercedes Paz, Martín García, Romina Puglia y Oscar Coria, su padre, quien además hace especial hincapié en lo que tuvo que vivir con su hijo, enseñando como manejar las presiones y las ansiedades que los papás les transmiten a sus hijos.

"Yo salí del interior y sé lo importante que es ser evaluado por gente de la AAT. En el tenis, el camino es muy largo y difícil. Y estoy encantado de poder transmitir mis experiencias. Ya lo hago desde hace años en mi academia de Rosario y ahora lo haremos por todo el país", expresó Coria años atrás en una entrevista cuando se lanzó este proyecto, que esta semana desembarcará en Salta con la premisa de ofrecer herramientas y colaboración para mejorar el desarrollo de pequeños jugadores de tenis nacional a lo largo y ancho de la República Argentina.

El “Mago” Coria, apodado así por su gran capacidad de esconder y sorprender con sus fantásticos golpes a cualquiera, tuvo una carrera notable, que lo llevó hasta el puesto 3 del ranking mundial de la ATP, en los años 2004 y 2005. Logró ganar nueve títulos, entre los que destacan los ATP Masters Series de Hamburgo en 2004 y de Monte Carlo en 2005. Además, cinco veces fue finalista de un torneo de igual calibre. Alcanzó la memorable final de Roland Garros 2004, donde cayó ante Gastón Gaudio en cinco sets, en una batalla épica entre dos argentinos, tras haber dejado en el camino a jugadores de gran talla como Carlos Moyá, Tim Henman o Nikolai Davydenko.

También protagonizó una final inolvidable contra Rafael Nadal en Roma, en el año 2005. Rafa venía de ganar Barcelona y Monte Carlo, ganó Roma y posteriormente, la historia conocida, comenzó un reinado sin precedentes en Roland Garros. Pero el "Mago" iba a dar pelea en un partido con muchos altibajos y cambios constantes de liderazgo en el marcador. Una final que duró 5 horas y 14 minutos, lo que sirvió para romper el récord anterior en el Foro Itálico por 21 minutos más.