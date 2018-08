Grigor Dimitrov: “Para mí fue muy difícil perder en la primera ronda de Wimbledon ante Wawrinka”

Grigor Dimitrov, pareció el año pasado encontrar el equilibrio perfecto entre la calidad y la destreza de su tenis, y sus problemas emocionales dentro de una cancha. No tuvo un buen 2018 y eso lo ha llevado al quinto puesto del ranking mundial y estar en el puesto dieciocho en la carrera a Londres, donde el año pasado se consagró Maestro.

Para Grigor la gira de verano por los Estados Unidos, puede darle un buen fin de temporada, debiendo defender Cincinnati y el búlgaro llegó a Toronto, confesó que a veces con talento no se pueden ganar partidos, y eso es lo que le está pasando a él. "Pienso que el talento te puede ayudar a ganar partidos a veces, pero es algo muy relativo. A veces cuando tienes demasiadas cosas en la cabeza, siempre es complicado sacar adelante algunos partidos. Siendo honesto, nunca me miro a mí mismo. Quizás soy un tenista talentoso pero no necesariamente gana partidos. Puede ayudarte, pero no gana encuentros. Si quieres ganar Grand Slams o ser número uno del mundo, hay muchas otras cosas que debes hacer", resaltó.

Dimitrov deberá mejorar este final del 2018, ya que es uno de los jugadores que más puntos deberá defender en este fin de temporada. Por ello tratando evitar caer en la presión de dicha defensa, Grigor manifestó: “No estoy pensando en el ránking, simplemente en como me siento jugando al tenis. Nunca he sido el tipo de jugador al que le gusta concentrarse en premios, puntos y cosas así. Me gusta ver siempre lo positivo de todo. Para mí fue muy difícil perder en la primera ronda de Wimbledon ante Wawrinka, pero al mismo tiempo necesito sacar lo positivo y no hundirme. Sé que una de las cosas más complicadas para un tenista es el mantenerse positivo después de una derrota".

La derrota contra Wawrinka fue muy dura, ya que jugó muy mal ese partido, dándole vida a un suizo que hasta este momento también ha desaparecido de la acción. Por ello, ahora Dimitrov deberá jugar partido a partido, adquiriendo de a poco confianza y tratando de defender al máximo los puntos que tiene acumulado.

Él confiesa que los próximos torneos son muy importantes por el tema de confianza, ya que necesita de una vez por todas conseguir un buen resultado en un torneo de gran nivel. "Cada partido es muy importante para mí en estos momentos. No estoy tratando de volver al número dos, tres o cuatro del mundo. Estoy realmente centrado en buscar mi mejor tenis y en las cosas en las que quiero y necesito mejorar. A veces, ganar algunos partidos puede ser relevante para el tema motivacional, y es por eso por lo que estos próximos torneos son muy importantes para mí", confesó el jugador búlgaro tras pisar suelo canadiense.