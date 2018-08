Del Potro se bajó de Toronto

Google Plus

A breves instantes de su debut en el Masters 1000 de Toronto, Juan Martín Del Potro comunicó la decisión de no jugar el torneo, por problemas en su muñeca izquierda.

El tandilense debía disputar la primera ronda hoy al mediodía ante el holandés Robin Haase y tenía la chance de llegar hasta el tercer puesto del ranking mundial por primera vez en su carrera, sin depender de los resultados ajenos, si es que alcanzaba al menos, las semifinales. De todas formas, lo logrará si no ganan el título Grigor Dimitrov o Alexander Zverev, actual dueño de la ubicación que fue campeón del torneo el año pasado (se jugó en Montreal) y debía revalidar los 1000 puntos, ya que Del Potro estaba a solo 210 de distancia.

Delpo, ubicado en el puesto 4, avisó utilizó sus redes sociales para notificar a sus seguidores de una ausencia inminente por la lesión. Además, aclaró que volverá a jugar en el Masters 1000 de Cincinnati, el cual comenzará la próxima semana.

Juan Martín viene de perder la final del ATP 250 de la ciudad mexicana de Los Cabos, ante Fabio Fognini, donde no se lo observó en un nivel óptimo desde su tenis, y por momentos aquejó un pequeño dolor muscular. En ese partido, debido al dolor, abusó mucho del revés con slice, al no poder pegar cómodo con las dos manos. Posiblemente sea lo mismo que hoy en día lo tiene fuera de la Rogers Cup, y no lo deja enfrentarse a Haase.

El holandés por su parte, deberá disputar su encuentro de primera ronda ante Mikhail Youzhny, ruso de 36 años, ubicado 104 del mundo, a quien los organizadores del torneo recurren como lucky loser (perdedor afortunado).