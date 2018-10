Goffin terminó con la ilusión de Del Potro

Juan Martín Del Potro cayó ante el belga David Goffin (11°) en los cuartos de final de Cincinnati por 7-6 (5) / 7-6 (4) luego de dos horas de partido. Este encuentro fue el segundo que ambos tenistas disputaron en el día de hoy, el argentino venía de derrotar a Kyrgios mientras que Goffin hizo lo propio con Anderson.

Durante el desarrollo del encuentro se notó el cansancio de Juan Martín. El tandilense venía de hacer un gran desgaste más temprano y Goffin se aprovechó de la situación.

Del Potro no respondió de buena manera desde el tren inferior, en un momento del segundo set parecía que si la pelota no le pasaba cerca de él no la iba a correr, aunque esto puede deberse a las más de dos horas que jugó con Kyrgios.

El belga jugó con mucha soltura, probablemente haya sido su mejor partido del año. Cuando Goffin comenzaba a atacar era muy difícil para Del Potro encontrar una forma de revertir la situación que no fuese una genialidad con su derecha, cuando el ex número siete del mundo estaba bien plantado no había mucho que el argentino pudiese hacer.

El punto más bajo del argentino en este encuentro fue su revés: muchos errores, poca agresividad cuando pegaba plano y demasiado flotado cuando impactaba con slice. Lo peor y más preocupante de todo fue cuando, en el segundo set, Del Potro lanzó un insulto al aire quejándose de su muñeca izquierda, la cual fue la razón del porque lo vimos pegar tanto el revés con efecto y también la razón de su ausencia en Toronto.

Para destacar en Del Potro, lo de siempre: la derecha. Sólida en todo sentido, el argentino aprovechó cada ocasión en la que pudo pegar plantado en el medio para presionar o directamente para definir.

A pesar de la sensación de superioridad que dejó el belga en la cancha, especialmente en los tie breaks, si uno analiza fríamente los números se encontrará con que en el partido se jugaron 167 puntos, de los cuales Goffin ganó 84 y Del Potro 83. Y así, si uno se pone a ver las estadísticas completas verá que el encuentro fue ajustado en todo sentido, lo cual nos hace pensar en que hubiese sucedido si la lluvia no hubiese obligado a que se ajustara el calendario del torneo y el argentino lograba llegar al encuentro en óptimas condiciones.

Goffin espera en semifinales por el ganador del duelo de suizos: Federer o Wawrinka. El último partido de los cuartos de final fue suspendido en el primer game del tercer set por anuncio de tormenta eléctrica y se reanudará el día de mañana.