Federer arrancó con el pie derecho

Roger Federer hizo su estreno en el US Open y fue de la mejor manera. El suizo derrotó sin complicaciones al japonés Yoshihito Nishioka (177º ) por 6-2 / 6-2 y 6/4. En 2 horas de juego, Roger abapuleó al jóven nipón, que poco pudo hacer ante la gran jerarquía y trayectoria de su rival.

Jugando en un gran nivel, Federer fue siempre más que Nishioka, incluso el resultado pudo haber sido más aplastante, pero algunas distracciones del suizo le dieron más vida al japonés; por ejemplo en el último set, cuando Roger se encontraba 5-2 arriba en el marcador ( tuvo posibilidades de ganar el partido pero perdió el match point) y llegó a estar 5-4, pero pudo cerrarlo sin complicaciones y logró avanzar a la siguiente ronda del último Grand Slam de la temporada.

De esta manera, el suizo suma 58 participaciones seguidas en Grand Slams sin caer en primera ronda (la última fue en Roland Garros 2003). También, esta es su participación número 74 en torneos de este tipo de jerarquía, siendo récord histórico de un hombre en singles.

Ahora, Federer, quién supo ganar el certamen en 5 oportunidades ( 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008), se verá las caras en segunda ronda el día Jueves con el francés Benoit Paire (56º), quién viene de vencer al austríaco Dennis Novak (140º) por 7-6 (6) / 3-6 / 7-5 y 7-6 (5).

La agenda del US Open continúa con los siguientes partidos:

Hoy:

⦁ Dominic Thiem vs Steve Johnson (13:15)

⦁ Milos Raonic vs Gilles Simon (13:15)

⦁ Andy Murray vs Fernando Verdasco (14:15)

⦁ John Isner vs Nicolás Jarry (15:15)

⦁ Juan Martín Del Potro vs Denis Kudla (15:15)

⦁ Guido Pella vs Paolo Lorenzi ( 16:30)

⦁ Rafael Nadal vs Vasek Pospisil (21:15)

(cabe destacar que todos los horarios mencionados son estimativos)

Jueves:

⦁ Diego Schwartzman vs Jaume Munar

⦁ Novak Djokovic vs Tennys Sandgren

⦁ Benoit Paire vs Roger Federer