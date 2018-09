Pella sigue avanzando en el US Open.

Guido Pella está pasando un gran momento en su carrera profesional y volvió a demostrarlo en la tarde de hoy. El argentino derrotó sin demasiados inconvenientes al italiano Paolo Lorenzi (94°) por 7-5 / 6-0 y 6-2.

En 2 horas y 8 minutos de juego, el bahiense fue ampliamente superior a su rival, quien también venía en un gran nivel. El argentino mantuvo un nivel constante, haciéndose fuerte con su saque y jugando con mucha inteligencia cada punto.

Pella logró de esta manera tomarse revancha con el romano, de 36 años, quién lo había vencido en la Copa Davis del año 2017 cuando se enfrentaron Argentina e Italia. En aquella ocasión el italiano venció al bahiense por triple 6/3.

Ahora, ya en la tercera ronda del certamen, espera para ver quién será su próximo rival, que saldrá del ganador del partido entre el estadounidense Jack Sock (18°) y Nikoloz Basilashvili (88°). En el caso de seguir avanzando, el bahiense podría tener un durísimo choque frente a ni más ni menos que Rafael Nadal.

De esta manera, la primer semana del US Open continúa con los siguientes partidos entre los más destacados:

Mañana:

⦁ Diego Schwartzman vs Jaume Munar

⦁ Nicolas Mahut vs Alexander Zverev

⦁ Benoit Paire vs Roger Federer

⦁ Marin Cilic vs Hubert Hurkacz

⦁ Novak Djokovic vs Tennys Sandgren

⦁ Gael Monfils vs Kei Nishikori



Viernes:

⦁ Dominic Thiem vs Taylor Fritz

⦁ Juan Martín Del Potro vs Fernando Verdasco

⦁ Milos Raonic vs Stanislas Wawrinka

⦁ Guido Pella vs Sock/Basilashvili