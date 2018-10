Khachanov no tuvo piedad y es profeta en su tierra

El maleficio ha terminado y la nueva generación comienza a mostrar que está para cosas importantes.

La presión de una racha de nueve años sin un campeón local en la Kremlin Cup recayó este domingo sobre los hombros de Karen Khachanov (26°), y vaya que esta no le pesó.

Tan solo le tomó 54 minutos superar a Adrian Mannarino, quien lejos estuvo de ser una amenaza para el ruso.

Khachanov mostró, como en todo el torneo, un gran nivel con su servicio, en el cual se apoyó en todo momento. El nacido en Moscú tan solo cometió dos doble faltas en todo el torneo y en una sola ocasión le quebraron su servicio (ante Rosol en la segunda ronda).

A little bit of Moscow magic from @karenkhachanov



The Russian sees off Adrian Mannarino 6-2 6-2 to take the #KremlinCup 🏆! pic.twitter.com/nHfJNjMZ2U

— Tennis TV (@TennisTV) 21 de octubre de 2018 " rel="nofollow">http://

