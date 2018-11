Mañana, Nole vs Roger, Roger vs Nole

Roger 10 puntos

El suizo Roger Federer jugó uno de sus mejores partidos desde Suiza y logró vencer al japonés Kei Nishikori por 6-4 y 6-4. Con un juego mágico fue de la mejor en los cuartos de final de Bercy.

Roger implacable. Imagen: Master 1000 de Paris

El comienzo del partido encontró a los dos jugadores seguros en sus juegos de saque, sin sufrir, sin tener quiebres en contra; los puntos que hacían eran de pura calidad, pero en el noveno juego en el momento exacto y oportuno su majestad metió presión y fue así que se quedó con el saque de su rival.

Tras el quiebre Roger intentó hacer el trabajo de oficina, pero una doble falta, un buen pelotazo y un terrible passing de Nishikori comprometieron con un doble break point en saque del europeo. Pero Federer salió del problema, primero con un gran saque y después a pura mano en la red para cerrar el set con total dominio del territorio. Al finalizar, se iba a la silla 6-4 y muy buenas sensaciones.

Nishikori sufrió el impacto y rápidamente se puso en problemas, porque con su servicio tuvo un triple punto de quiebre a favor del suizo, que Federer liquidó rápidamente, no solo sellando el quiebre, sino que además cerrando en cero su servicio.

La paridad se había roto, la había destruido Federer y al japones se le había ido el alma con el set, ya que perdió nueve puntos consecutivos hasta el 15 iguales del tercer juego. Kei logró salir del aprieto y tras ello volvió a mover las piernas estar más metido en el juego y comenzó a no dejarle tan sencillo el partido a Roger.

El dominio era del suizo, pero los juegos de saque comenzaban a extenderse en el tiempo y el japonés intentaba recuperar el quiebre, pero la “Administración Federer” tenía todos los números en caja. Por ello, con toda su magia a cuestas, no dio opción y el europeo se quedó con el boleto a un partido mágico, Roger vs Nole, Nole vs Roger.

Nole vuelve del precipicio

El serbio Novak Djokovic, será el nuevo número 1 del mundo desde el próximo lunes, luego de superar en dos horas y 10 minutos al croata Marin Cilic en tres sets (4-6, 6-2, 6-3).

Llegara a esta posición ya que con esta victoria obtiene el pase a las semifinales del Masters 1000 de París y los puntos sumados con 21 victoria consecutiva lo llevan al primer puesto del ranking. Su última derrota fue el pasado 8 de agosto, ante el griego Stefanos Tsitsipas en los octavos de final del Masters 1000 de Toronto por dos sets a uno.

Nole saco su mejor tenis para vencer a Cilic. Imagen: Paris Bercy

Además, la manga cedida es la primera que pierde Djokovic desde el pasado 31 de agosto, cuando el estadounidense Tennys Sandgren le superó en un 'tie-break' en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Desde entonces encadenaba 30 sets consecutivos.

En su último encuentro, Djokovic tuvo que desarrollar su mejor tenis para enderezar un partido que se le había puesto cuesta arriba. El serbio elevó su nivel a medida que las bolas de Cilic comenzaban a perder precisión, aunque el ganador del US Open de 2014 llegó a ir por delante en el tercer set tras romper el servicio de Novak en el tercer juego. Sin embargo, esta postrera reacción fue un espejismo.

Un partido de máxima tensión se vivirá mañana en París, en una ciudad mágica un partido mágico que tendrá a dos de los máximos Dioses del Olímpo del Tenis