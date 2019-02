Volvió Del Potro 

"La Torre" de Tandil ganó por 6-3 y 7-5 y avanzó a los octavos, donde lo espera el estadounidense Reilly Opelka. El argentino no jugaba desde el pasado 11 de octubre de 2018, cuando lamentablemente se fracturó la rótula derecha en el Masters 1.000 de ShanghAi.

En el inicio de partido, Delpo levantó un 0-30 con su saque, luego de un revés paralelo y un ace. Sin embargo, el juego en este set resultó muy parejo donde el japonés le planteó un interesante partido, tras un pequeño párate por lluvia, el argentino quebró y sacó 5-3 y no dejó pasar su oportunidad y nuevamente con un ace ya caracterizado por su alta efectividad en primeros saques, cerró el primer set a su favor por 6-3.

El segundo set quebró en el 3-2, pero luego cometió un par de errores y le permitió la reacción a Nishioka, quien quebró y mantuvo su servicio para ponerse arriba 4-3. Gracias a su gran porcentaje de primeros servicios, Del Potro volvió a meterse en partido y mantuvo la paridad hasta el 5-5 donde se vio un set completamente parejo y la larga inactividad de argentino se iba notando cada vez más y más.

En el onceavo game, Juan Martín tampoco desaprovechó su chance y quebró para sacar 6-5. Ya en el último game lo arrancó con todo, ganó dos puntos a través de un gran revés paralelo y luego con un passing excelente. Pese a la doble falta, el argentino dejó sin reacción y eliminó al japonés por 7-5.

El tenista tandilense ya se había coronado en Delray Beach en la edición 2011, luego de vencer en la final al serbio Janko Tipsarevic por 6-4 y 6-4.

El oriundo de Tandil brindo algunas declaraciones: "El ranking era importante hasta que me pasó lo de la rodilla. Había llegado al número; podía haber terminado 3° o 2°, y en el Abierto de Australia pelear por los primeros lugares. Lamentablemente eso no me pudo pasar y ahora es como que el ranking lo dejo al costado", agregó el N° 4 del listado ATP.

También habló sobre su participación en el Masters :"Por cómo me vieron, no me quisieron descartar por cuatro o cinco meses. Estaba ilusionado con el Masters, Me dijeron: 'Inmovilicemos y después vemos si estamos en condiciones de jugar el Masters'. Yo era el único que pensaba que podía jugar. Con esa ilusión traicionera hice esa primera etapa muy motivado. No quería bajarme. Hasta que llegó un día en que me veía la rodilla, hablaba con el médico, y me di cuenta de que era imposible. Ahí terminé de frustrarme por completo", cerró.