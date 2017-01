Google Plus

Grandes regresos para el Primer Gran Slam del Año

En los últimos meses la historia tenística fue arrebatada definitivamente por un actor que venía en las sombras de tres monstruos (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic) y si hablamos de Andy Murray, quién aprovechó de manera inigualable la gran baja de el ex Número 1 (Novak) y las lesiones de los dos mejores jugadores de esta etapa del Tenis y sin duda dos de los más grandes a nivel general.

Las ausencias de Roger y Rafa data ya desde hace más de 6 meses, pero sin dudas que el 2016 para ambos astros no fue el más laureado. Año en el cual no cumplieron sus objetivos y el español se resintió de sus lesiones, las cuales lo vienen torturando hace varios años y a pesar de su lograda semifinal y la de Oro en dobles en los Juegos de Río, el año pasó con más penas que glorias. Mientras que Su Majestad no participó de Río por una lesión que lo afectó y luego de Wimbledon alejó las canchas por el resto de 2016.

Ambos jugadores comenzarán el año lejos del número. Si bien Rafa contó con más participación en 2016, lo dejó en el puesto 9, dentro de los Top Ten y buenas vistas al Sorteo de Australia, mientras que el suizo se encuentra un poco más atrás, en el puesto 17 y por primera vez luego de casi 15 años saliendo del Top Ten.

A pesar de no haber sido un año bueno en 2017 han hecho sus respectivas apariciones, primero en exhibiciones y luego en el ATP de Brisbane, peor sin dudas que el Gran regreso será en el Primer Grand Slam del Año en Australia así ambos jugadores harán un regreso sin dudas muy esperado y le darán una atracción distinta en la cual intentarán disputarle el trono al actual Campeón del Torneo Novak Djokovic y quitarle el cetro al Número 1 Andy Murray; sin dudas que para todos los amantes del Tenis el regreso del suizo y del español es hasta ahora la mejor forma de empezar el año.