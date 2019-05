Fora de casa, Thunder vence Spurs e confirma boa fase

No último sábado (21), o Oklahoma City Thunder viajou até San Antonio para enfrentar o San Antonio Spurs em um jogo que reuniu duas das melhores equipes da liga. O time de Kevin Durant e cia. acabou vencendo a partida por 113 a 100, e demonstrou força dentro da competição. Com o triunfo, OKC chega a um recorde de 22 vitórias e 4 derrotas. Já San Antonio perdeu apenas a 6ª partida na temporada, vencendo outras 21.

A partida começou equilibrada, com Thunder e Spurs trocando erros e acertos. O primeiro quarto, que terminou empatado em 21 ra 21, teve como máxima diferença uma vantagem de 5 pontos. Porém, no segundo quarto, as coisas desandaram para San Antonio. Com 20 pontos de jogadores vindo do banco, Oklahoma bateu o Spurs por 40 a 29 no período, chegando à metade do jogo vencendo por 61 a 50.

Na volta do intervalo, a equipe texana conseguiu novamente equilibrar o duelo, mas a vantagem já estabelecida pelo Thunder fazia com que a liderança permanecesse com o lado dos visitantes. O Spurs venceu o quarto por 26 a 24 e entrou no último período perdendo por nove, 85 a 76.

Logo que retornou para o último quarto, San Antonio diminuiu a vantagem para apenas três pontos, com três cestas rápidas. Aí então veio o momento definidor da partida. No meio da corrida do Spurs, Scott Brooks, técnico de OKC, colocou Nick Collison em quadra no lugar de Kevin Durant. Com isso, a equipe tinha 5 jogadores vindo do banco atuando no momento (Derek Fisher, Reggie Jackson, Jeremy Lamb, Nick Collison e Steven Adams). Com boa parte dessa escalação - Adams depois sairia para a entrada de Serge Ibaka - a equipe conseguiu retomar uma boa vantagem no placar, e não teve mais sua vitória ameaçada. No fim, vitória de OKC por 113 a 100.

Destaques do Thunder:

Russell Westbrook - 31 pontos, 8 assistências e 4 rebotes (13/22 em chutes de quadra, 59%)

Serge Ibaka - 14 pontos, 14 rebotes e 3 tocos (6/14 em chutes de quadra, 43%)

Reggie Jackson - 21 pontos e 4 assistências (8/14 em chutes de quadra, 57%)

Destaques do Spurs:

Tim Duncan - 17 pontos, 10 rebotes e 2 tocos (7/14 em chutes de quadra, 50%)

Tony Parker - 23 pontos, 8 assistências e 2 roubadas de bola (6/14 em chutes de quadra, 43%)

Boris Diaw - 14 pontos, 5 assistências e 5 rebotes (6/9 em chutes de quadra, 67%)

Dwight Howard tem atuação impressionante em vitória do Rockets

No confronto entre Houston Rockets e Detroit Pistons, o pivô Dwight Howard teve uma de suas melhores atuações na carreira. Com 35 pontos, 19 rebotes, cinco assistências e três tocos, Howard conduziu o Rockets a uma vitória por 114 a 97 contra o Pistons em Detroit. Dwight ainda acertou 13 dos 18 arremessos de quadra tentados (72% de aproveitamento) e teve bom desempenho nos lances livres, convertendo nove de 14 chutados.

Confira todos os resultados da rodada:

New York Knicks 87 x 95 Memphis Grizzlies

Boston Celtics 99 x 106 Washington Wizards

Orlando Magic 100 x 105 Sacramento Kings

Charlotte Bobcats 85 x 88 Utah Jazz

Detroit Pistons 97 x 114 Houston Rockets

Chicago Bulls 100 x 84 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 116 x 106 Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder 113 x 100 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 123 x 108 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 110 x 107 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 102 x 83 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 112 x 91 Denver Nuggets