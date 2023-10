Pelo segundo ano consecutivo, Warriors é a franquia mais valiosa da NBA

Os Golden State Warriors são um sucesso não apenas na quadra, mas também fora dela. Segundo um levantamento realizado pela revista Forbes, os Warriors são a franquia mais valiosa de toda a NBA, marcando apenas a segunda vez em mais de duas décadas que um time diferente das franquias de Los Angeles e Nova Iorque ocupa o primeiro lugar da lista.

De acordo com o ranking, a franquia do norte da Califórnia tem seu valor estimado em US$ 7,7 bilhões (R$ 38,6 bilhões). Em segundo lugar vem o Knicks, avaliado em US$ 6,6 bilhões (cerca de R$ 33 bilhões). Para fechar o top 3, temos o Lakers, que vale cerca de US$ 6,4 bilhões (cerca de R$ 32 bilhões).

Essa é a primeira vez na história da liga que três equipes diferentes estão avaliadas acima dos US$ 6 bilhões. Isso é um sinal cada vez mais forte do crescimento da NBA mundialmente, visto que, para a temporada 2023/24, a expectativa é de que sejam arrecadados cerca de R$ 13 bilhões (mais de R$ 65 bilhões), 11% a mais do que na temporada passada.

É importante lembrar que em 2010, os atuais proprietários do Golden State Warriors, Joe Lacob e Peter Guber, compraram a franquia por US$ 450 milhões. Hoje, a franquia vale 17 vezes mais e gera a maior receita da liga. Na última temporada, os Warriors arrecadaram 48% a mais do que qualquer outra equipe, atingindo uma impressionante marca de US$ 765 milhões (algo próximo de R$ 3,8 bilhões).

Confira o ranking completo das franquias mais valiosas da NBA em 2023 realizado pela Forbes:

1. Golden State Warriors: 7,7 bilhões

2. New York Knicks: 6,6 bilhões

3. Los Angeles Lakers: 6,4 bilhões

4. Boston Celtics: 4,7 bilhões

5. Los Angeles Clippers: 4,65 bilhões

6. Chicago Bulls: 4,6 bilhões

7. Dallas Mavericks: 4,5 bilhões

8. Houston Rockets: 4,4 bilhões

9. Philadelphia 76ers: 4,3 bilhões

10. Toronto Raptors: 4,1 bilhões

11. Phoenix Suns: 4 bilhões

12. Miami Heat: 3,9 bilhões

13. Brooklyn Nets: 3,85 bilhões

14. Washington Wizards: 3,5 bilhões

15. Denver Nuggets: 3,37 bilhões

16. Cleveland Cavaliers: 3,35 bilhões

17. Sacramento Kings: 3,33 bilhões

18. Atlanta Hawks: 3,32 bilhões

19. San Antonio Spurs: 3,25 bilhões

20. Milwaukee Bucks: 3,2 bilhões

21. Utah Jazz: 3,09 bilhões

22. Portland Trail Blazers: 3,08 bilhões

23. Detroit Pistons: 3,07 bilhões

24. Oklahoma City Thunder: 3,05 bilhões

25. Charlotte Hornets: 3 bilhões

26. Orlando Magic: 2,95 bilhões

27. Indiana Pacers: 2,9 bilhões

28. New Orleans Pelicans: 2,55 bilhões

29. Minnesota Timberwolves: 2,5 bilhões

30. Memphis Grizzlies: 2,4 bilhões