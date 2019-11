LeBron acredita na virada dos Cavaliers e ressalta: "Eu sou o melhor jogador do mundo"

De nada adiantou o triplo-duplo de LeBron James com 40 pontos, 14 rebotes e 11 assistências. Apesar da grande partida do ala, o Cleveland Cavaliers acabou perdendo o quinto jogo da série, válida pelas finais da NBA, pelo placar de 104-91 em Oakland, contra o Golden State Warriors. As estatisticas mostram que 71% das equipes que estavam vencendo a série por 3-2, acabaram com o titulo da principal competicação da bola laranja. Porém, "The King" ainda está confiante na virada dos Cavs.

Ele disse que a confiança aumenta, pois agora o jogo volta para Cleveland: "Voltaremos para a casa na sexta partida e tenho certeza que temos o suficiente para ganhar". Ele também afirmou que fará de tudo para que Stephen Curry e seus companheiros de Warriors não levantem a taça em sua casa ou em qualquer lugar: "Não queremos que comemorem nada em nosso estádio e nem em nenhum outro. Estamos concentrados e queremos ganhar".

James ainda lamentou os erros de rebotes na hora mais complicada do jogo, que segundo ele, "Não pode voltar a acontecer". O atleta fez elogios a partida do Ala-Armador JR Smith, dizendo que começou muito bem, contudo, acabou caindo de produção, esfriando no jogo, assim o deixando sozinho no ataque.

"The King" pediu para que todas as forças fossem voltadas para o sexto jogo da série, já que caso os Warriors vençam levam os anéis de campeões: "Todos temos que fazer um melhor trabalho e assim, tudo correrá melhor. Se nos protegermos em nossa casa, como somos capazer de fazer, ganharemos o sexto jogo e forçaremos a sétima partida".

James sabe que ele mesmo será a chave para a vitória e foi bem direto: "Eu confio na virada, porque eu sou o melhor jogador do mundo", disse sem meias palavras. Sobre Curry, o MVP da temporada regular e melhor jogador do GSW, LeBron o resumiu com poucas palavras: "Genial. Temos que tirar o chapéu para jogadores como ele."