Curry volta, se machuca, mas Warriors batem os Nuggets na prorrogação

A volta de Stephen Curry após dois jogos fora não foi como o Golden State Warriors esperava, mas o time da Califórnia venceu o Denver Nuggets por 111 a 108 na prorrogação, na noite deste sábado, na Oracle Arena, na Califórnia. Curry, que ficou fora por uma lesão na perna esquerda, sofreu uma pancada no local e deixou o jogo no intervalo, contribuindo pouco para a 31ª vitória da equipe em 33 partidas na temporada 2015-2016 da NBA. Os Nuggets venceram 12 de seus primeiros 34 jogos.

Com o astro limitado, quem assumiu o protagonismo nos Warriors foi o ala-pivô Draymond Green, que obteve seu sexto triple double da temporada, com 29 pontos, 17 rebotes e 14 assistências. Klay Thompson, com 26 pontos, incluindo alguns decisivos na reta final da prorrogação, também foi importante, assim como Ian Clark, que saiu do banco para marcar 15 pontos.

“Ele é o melhor jogador da Liga e é claro que precisamos dele para vencer. Isso não é nenhum segredo. Mas os outros jogadores assumiram a responsabilidade e criaram as jogadas”, disse Green, sobre a saída de Curry.

Pelo lado dos Nuggets, três jogadores chegaram à marca de 20 pontos: Danilo Gallinari, com 24, Will Barton, com 21, e Jameer Nelson, com 20. Kenneth Faried anotou um double double com 15 pontos e 12 rebotes, mas saiu machucado com uma lesão no pescoço na prorrogação.

Os Nuggets voltam a jogar neste domingo, contra o Portland Trail Blazers, no Pepsi Center, em Denver. Na segunda, os Warriors recebem o Charlotte Hornets em Oakland.

Pacers x Pistons quase termina em confusão

No BankersLife Fieldhouse, em Indianapolis, por pouco a vitória do Indiana Pacers por 94 a 82 sobre o Detroit Pistons não acabou em confusão. Após o apito final, Paul George e Marcus Morris trocaram empurrões no meio da quadra e foram separados por jogadores e comissões técnicas das duas equipes (veja no vídeo abaixo).

“Isso é a competição. Foi apenas o calor do momento, quando você joga duro, situações como estas acontecerão. Não houve muita provocação entre nós, apenas conversas normais de jogo”, disse George, após a confusão.

Pacers e Pistons foram protagonistas do maior caso de briga generalizada na história da NBA, em 2004. Na ocasião, Metta World Peace, então no Pacers, e Ben Wallace, do Pistons, iniciaram a confusão que envolveu jogadores, membros das comissões técnicas e até torcedores e resultou no fim da partida. A NBA puniu nove jogadores pela confusão e aplicou multas que chegaram a 11 milhões de dólares na ocasião.

Antes da confusão em Indianapolis, Paul George liderou a vitória dos Pacers, com 32 pontos e 14 rebotes. George Hill, com 18 pontos, e Monta Ellis, com 14, também contribuíram bastante na vitória.

Nos Pistons, seis dos nove jogadores que foram à quadra passaram dos dez pontos, com destaque para Kentavious Caldwell-Pope, com 16 pontos e dez rebotes, Andre Drummond, com 11 pontos e 18 rebotes, e Reggie Jackson, com 12 pontos e cinco assistências.

As duas equipes voltam a jogar na segunda, quando os Pacers vão à Flórida enfrentar o Miami Heat na American Airlines Arena e os Pistons recebem o Orlando Magic, no Palácio de Auburn Hills, em Detroit.

Resultados

Brooklyn Nets 100 @ 97 Boston Celtics

Phoenix Suns 119 @ 142 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 109 @ 90 Charlotte Hornets

Detroit Pistons 82 @ 94 Indiana Pacers

Orlando Magic 79 @ 104 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 95 @ 84 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 105 @ 98 Dallas Mavericks

Houston Rockets 103 @ 121 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 87 @ 92 Utah Jazz

Denver Nuggets 108 @ 111 Golden State Warriors

Philadelphia 76ers 99 @ 130 Los Angeles Clippers