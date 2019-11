Zach LaVine supera Aaron Gordon e leva o bi no torneio de enterradas

Zach LaVine continua absoluto no torneio de enterradas do All-Star Weekend da NBA. MVP do duelo de novatos da Liga, na sexta, o armador do Minnesota Timberwolves venceu uma disputa incrível com Aaron Gordon, do Orlando Magic, na noite deste sábado, no Air Canada Centre, em Toronto, e manteve a coroa conquistada pela primeira vez em 2015.

Através de sua conta no Instagram, o jogador dedicou a conquista ao técnico Flip Saunders, que faleceu antes do início da atual temporada.

LaVine e Gordon sobraram na primeira fase da disputa, passando à final com 99 e 94 pontos de 100 possíveis, respectivamente, contra 75 do pivô Andre Drummond, do Detroit Pistons, e 44 do ala Will Barton, do Denver Nuggets, que não conseguiu completar sua segunda enterrada. A comissão julgadora do evento foi formada por Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Tracy McGrady, Dikembe Mutombo e George Gervin.

Na final, a disputa ficou ainda mais quente e entrou para a história. Pela primeira vez, a decisão chegou à quarta enterrada, sendo que as três primeiras de cada competidor foram avaliadas com a pontuação máxima. Enquanto LaVine contou com a ajuda do armador Andre Miller em uma de suas tentativas, Gordon usou o armador Elfrid Payton em uma das suas e o mascote do Magic, Stuff, duas vezes.

Na quarta tentativa, o ala do Magic foi primeiro e, após correr pela linha de fundo, enterrou de costas, ganhando 47 pontos. Na sequência, LaVine correu pela quadra, saltou da linha de lance livre, passou a bola por baixo das pernas e cravou com força, arrancando 50 pontos dos jurados e encerrando a disputa.

“Nós devíamos dividir o troféu, porque o Gordon fez umas coisas que eu nunca vi antes”, disse o campeão, ao fim da disputa.

Com a conquista, LaVine torna-se o quarto jogador a vencer o torneio de enterradas em dois anos seguidos, igualando Michael Jordan, campeão em 1987 e 1988, Jason Richardson, que venceu em 2002 e 2003, e Nate Robinson, que ficou com o troféu em 2009 e 2010.

Veja abaixo a disputa entre os dois finalistas: