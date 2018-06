Golden State Warriors vence Cleveland Cavaliers e se aproxima do título da NBA (102-110)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande jogo na VAVEL Brasil, esperamos todos na sexta-feira (8) para o quarto jogo das finais. Um forte abraço.

Com grande partida de Kevin Durant, Golden State Warriors vence o Cleveland Cavaliers fora e casa por 110-102 e está e abre 3 a 0 nas finais da NBA.

4° Quarto: Fim de jogo!

4° Quarto: Curry converte os dois lances livres, 110-102.

4° Quarto: Green enterra, 108 a 102 faltando poucos segundos para o fim do jogo.

4° Quarto: MEU DEUS! Durant manda do meio da rua de 3, 106-100.

4° Quarto: ELE APARECEU! LeBron manda de 3 e Cavaliers encosta, 101-100.

4° Quarto: Curry manda a sua primeira de 3 na partida, 101-97.

4° Quarto: Green serve Curry que manda dois pontos, 98-97 para o Warriors.

4° Quarto: Mais uma sexta do espetacular Durant, 96-95.

4° Quarto: LeBron converte os dois lances livres, 95-94.

4° Quarto: LeBron no garrafão vira o jogo denovo, 93-92.

4° Quarto: Durant mais 2 pontos, 92-90 para os visitantes.

4° Quarto: Rodney Hood manda de 2 e vira o jogo para o Cavaliers, 87-86.

4° Quarto: Jordan Bell após sofrer falta converte apenas um lance livre, 86-83.

4° Quarto: Começa o último quarto da partida!

3° Quarto: Fim do terceiro quarto, Warriors vão vencendo por 83 a 81.

3° Quarto: LeBron James insiste e consegue mais 2 pontos, 81-80.

3° Quarto: Rodney Hood manda de 2 para diminuir a vantagem dos visitantes, 79-78.

3° Quarto: Durant mais uma vez, 79-74.

3° Quarto: Festival de bola de 3, agora é Klay Thompson quem converte, 75-72 para o Warriors.

3° Quarto: JR Smith também acerta de 3, 72-72, tudo igual na final.

3° Quarto: Kevin Durant mais uma de 3, 72-69.

3° Quarto: Durant manda mais 2 pontos, 67-64 para os visitantes.

3° Quarto: Tristan Thompson manda na bandeja e converte o lance livre na falta sofrida, 64-63.

3° Quarto: Durant chega aos 27 pontos no jogo com essa de 3, 61-59.

3° Quarto: Começa o terceiro quarto da partida!

2° Quarto: Fim do primeiro tempo de jogo, 58-52 para os donos da casa!

2° Quarto: Durant manda de 3!

2° Quarto: Jordan Bell enterra para diminuir o prejuízo, 54-46.

2° Quarto: SENSACIONAL! Kevin Love manda de 3, 50-37.

2° Quarto: Durant converte os 2 lances livres, 47-37 para o Cavaliers.

2° Quarto: LeBron James vai e manda outra na bandeja, 35-28.

2° Quarto: Começa o segundo quarto!

1° Quarto: Acaba o primeiro quarto, 29 a 28 para o Cavaliers.

1° Quarto: Jeff Green manda de 3, 29-26 para os donos da casa.

1° Quarto: QUE REAÇÃO! Durant manda de 2 e empata o jogo, 26-26.

1° Quarto: Mais dois pontos de LeBron James, 26-22.

1° Quarto: Jogadaça de Smith e mais dois pontos para o Cavaliers, 20-10.

1° Quarto: Durant marca os seus primeiros dois pontos da partida, 16-6.

1° Quarto: LeBron James enterra para delírio da torcida, 12-4 para o Cavaliers.

1° Quarto: Começa o jogo!

Em instantes teremos o começo do jogo 3 da final da NBA!

Boa noite para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o jogo 3 da final da NBA entre Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors. Você acompanha minuto a minuto do jogo por aqui conosco!

Para os Warriors, faltam apenas duas vitórias para estabelecer a nova dinastia da NBA. Já para o Cleveland é a chance de redenção jogando em casa.

Ainda sem poder contar com Andre Iguodala, machucado, o técnico Steve Kerr fez um ajuste importante na sua formação. Ele optou por JaVale McGee no quinteto titular no lugar de Kevon Looney, preocupado com alto número de rebotes dos Cavaliers no jogo 1. O pivô teve seu impacto no confronto, com 12 pontos, convertendo seus seis arremessos de quadra, em 18 minutos.

No último quarto, quando marcou 16 de seus 33 pontos, acertou duas bolas sensacionais que selaram o destino do confronto.

Foram nove arremessos de três convertidos em 17 tentativas, novo recorde em um jogo das finais da NBA.

Com 33 pontos, Curry liderou o poderoso trio ofensivo que forma com Durant, autor de 26, e Klay Thompson, que somou mais 20. Ele ainda pegou sete rebotes e deu oito assistências n jogo.

Com bolas de três incríveis de seu armador e a eficiência de Kevin Durant, o atual campeão da NBA venceu por 122 a 103 o Cleveland Cavaliers, em casa, abrindo 2 a 0 na série melhor de sete, superando mais uma grande atuação de LeBron James, que terminou com 29 pontos, nove rebotes e 13 assistências.

Cara de um time que se consolida como um dos mais poderosos da história, Stephen Curry mandou ver nas bolas de três e teve neste domingo uma atuação digna de MVP das finais, um prêmio que ainda persegue em sua carreira.

