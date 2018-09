GraciasManu: Lenda do San Antonio Spurs anuncia aposentadoria

Os fãs de basquete receberam uma triste notícia na última tarde. O astro argentino da equipe dos Spurs, Manu Ginóbili, anunciou por meio das suas redes sociais, o fim de sua carreira como jogador de basquete profissional. “Hoje, com uma grande variedade de sentimentos, estou anunciando minha aposentadoria do basquete. Imensa gratidão a todos (família, amigos, companheiros de equipe, treinadores, funcionários, fãs) envolvidos em minha vida nos últimos 23 anos. Foi uma viagem fabulosa. Muito além dos meus sonhos mais selvagens”, declarou o atleta.

Ala-armador de ofício, e um dos únicos jogadores a conquistar os títulos da NBA, Euroliga e dos Jogos Olímpicos, se juntando a Bill Bradley (Campeão da NBA pelo New York Nicks na temporada de 1972-73), Ginóbili soma ao todo 4 títulos da NBA, 2 medalhas olímpicas, sendo uma de ouro e outra de prata, além da medalha de prata no campeonato mundial da FIBA em 2002 e a Euroliga em 2001, quando atuava pelo Virtus Bologna .

Com o anúncio da aposentadoria o atleta, que certamente entrará para o hall da fama, é mais um a se aposentar do lendário big three dos Spurs, formado por Duncan, Tony Parker e Ginóbili. O único que ainda está em atividade é o Francês Tony Parker, atuando pelo Charlotte Hornets.

Primeira equipe e Draft

O argentino começou sua carreira no modesto Andino Sport Club da Argentina, clube em que teve uma passagem rápida, somente de um ano. Em 1996 ele se transferiu para o Estudiantes, mais conhecido como o Weber Bahía Blanca. A sede da equipe fica ao sul de Buenos Aires e, além de ser uma equipe tradicional do basquete argentino, é também um clube centenário com o foco principal no basquetebol.

Manu permaneceu na equipe até 1998, quando se transferiu para a equipe italiana, Viola Reggio Calabria, da pequena cidade de Calabria. O jogador permaneceu até o início dos anos 2000 no modesto time italiano - mesmo já tendo sido selecionado no Draft de 1999 pelos Spurs e por detalhes não assinar com a equipe texana - até se transferir para o Virtus Bologna. O clube que lhe deu mais visibilidade no mercado internacional, além de ser peça fundamental para o atleta ir para a NBA após a conquista da Euroliga com a equipe da Itália.

Em meados de 2002 o Argentino foi contratado pelos Spurs e o resto é história. Ao todo foram 16 temporadas com as cores dos Spurs e, além de 4 títulos da NBA e diversas premiações pessoais ao longo de toda sua carreira, Manu Ginóbili se eterniza como grande ídolo da equipe texana.

Prêmios individuais

MVP dos Jogos Olímpicos: 2004

2x NBA All-Star: 2005 e 2011

Sexto Homem do Ano na NBA: 2008

All-NBA Team: terceiro time - 2008 e 2011

NBA All-Rookie Team: segundo time- 2003

Prêmio Olimpia de Oro: 2003, 2004

MVP das Finais da Euroliga: 2001

2x All-Tournament Team do Campeonato Mundial: 2002, 2006

MVP da Copa América: 2001

All-Tournament Team da Copa América: 2011

Os 50 Maiores Contribuintes da Euroliga: 2008

2× MVP da Liga Italiana: 2001 e 2002

3× All-Star da Liga Italiana: 1999, 2000 e 2001

MVP da Copa da Itália: 2002

Prêmio Diamond Konex: 2010