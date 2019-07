Kemba Walker assina com Boston Celtics e substitui Kyrie Irving

A Free Agency da NBA começou a todo vapor neste domingo (30). E o Boston Celtics não perdeu tempo para as contratações. Com a saída de Kyrie Irving nesta temporada, a equipe se movimentou rapidamente para substituí-lo e assinou com Kemba Walker, ex-Charlotte Hornets.

Segundo o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN norte-americana, Boston aceitou em assinar um contrato de quatro anos e US$ 141 milhões pelo armador, que pretendia continuar jogando no Charlotte Hornets, mas as negociações não avançaram.

Free agent Kemba Walker has agreed to sign a four-year, $141M maximum contract to join the Boston Celtics, Excel Sports agent Jeff Schwartz tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2019

O jogador é visto como um dos poucos da liga que se espera que possa jogar no mesmo nível de Kyrie Irving em Boston. Na última temporada, o armador teve média de 25,6 pontos e 5,9 assistências por jogo, e um detalhe especial para o lance livre, onde teve média de quase 85%.

Kemba Walker tem 29 anos e foi draftado em 2011 pelo Charlotte Hornets, onde ficou na franquia da Carolina do Norte até a última temporada. O jogador também era pretendido por Los Angeles Lakers e New York Knicks, mas resolveu assinar mesmo com a equipe do TD Garden.