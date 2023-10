Técnico dos Pelicans pede mais passes para Zion Williamson: "É algo que devemos melhorar"

É inegável que Zion Williamson é uma das maiores estrelas do basquete norte-americano. Voltando de lesão, o ala-pivô teve pouca participação na segunda partida do New Orleans Pelicans na pré-temporada da NBA. O técnico Willie Green avaliou o potencial do jogador e pediu mais passes para o astro da equipe

“Nós temos que falar mais sobre isso. Não fizemos nada de jogo de meia quadra buscando ele. É preciso colocar mais a bola nas mãos dele e sabemos disso. É algo que devemos melhorar para os próximos desafios”, ressaltou o treinador Willie Green.

“Esse grupo não jogou muito junto. Sabemos que vamos ter alguns problemas em nosso caminho, mas já avisei nossos jogadores. Toda noite temos que entrar em quadra e competir”, finalizou Willie Green.

O New Orleans Pelicans foi derrotado nas duas partidas da pré-temporada da NBA, contra o Orlando Magic e o Houston Rockets. Zion Williamson marcou 12 e quatro pontos, respectivamente, com a equipe tendo pouco poderio ofensivo.

Agora, os New Orleans Pelicans e Zion Williamson enfrentam o Atlanta Hawks neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), em Atlanta. Será o penúltimo jogo da equipe antes do início oficial da temporada regular da NBA.