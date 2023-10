Na abertura do NBB, Minas derrota Flamengo no Rio de Janeiro

Na abertura da nova temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) nesta sexta-feira (13) o Minas foi até o Rio de Janeiro e derrotou o Flamengo por 87 a 70, no Maracanãzinho. Vezaro foi o grande destaque do confronto com 16 pontos.

O Minas saiu atrás no primeiro período, no qual o Flamengo venceu por 27 a 26, apesar do equilíbrio. O time mineiro se recuperou no jogo, venceu o segundo por 27 a 14 e assumiu a liderança no confronto.

Com a liderança no placar, o Minas aproveitou o apagão do Flamengo e continuou aumentando a vantagem. No terceiro, seguiu vencendo por 21 a 18 e no quarto, já com larga diferença, derrotou a equipe carioca por 13 a 11, finalizando o jogo com uma liderança de 17 pontos.

Vezaro foi o maior pontuador do jogo com 16 pontos, enquanto Balbi, do Flamengo, marcou 15 e foi o líder do time. Mineiro, com sete rebotes, e Copello, com oito assistências, ambos do Minas, também foram peças importantes.

O Flamengo volta a abrir a segunda rodada do NBB. O clube rubro-negro enfrenta o Pato Basquete no próximo domingo (15), às 11h (horário de Brasília), no Maracanãzinho. O Minas só volta a atuar no sábado (21) da outra semana, contra o Botafogo, também no Rio de Janeiro, às 16h (de Brasília).