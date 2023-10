Com bela atuação de Curry e Kuminga, Golden State Warriors voltam a vencer Los Angeles Lakers na pré-temporada da NBA

Na noite desta sexta-feira (13), na Crypto.com Arena, em Los Angeles, o Golden State Warriors venceu o Los Angeles Lakers por 129 a 125 em mais uma partida da pré-temporada da NBA.

Para o time da casa, o destaque ficou com o ala Taurean Prince com 17 pontos marcados, e Austin Reaves com 16 pontos; enquanto pelo outro lado, Jonathan Kuminga anotou 26 pontos, sendo o cestinha da partida, e Stephen Curry também contribuiu com 18 pontos.

1° Quarto (Warriors 32x37 Lakers)

Com um jogo no perímetro impecável desde que a partida foi iniciada, os Lakers conseguiram castigar os Warriors com a maior valência do time de São Francisco, as bolas de três. Além das bolas triplas, o time de Lebron James soube fazer ótimas transições ofensivas punindo turnovers.

Os Lakers abriram o confronto acertando duas bolas triplas logo de cara, com Austin Reaves e D'Angelo Russel. No entanto, depois do choque inicial, a dupla Stephen Curry e Chris Paul passou a se entender e encontrar excelentes arremessos, fazendo com que os Warriors abrissem uma run de 13 a 0 em pouco menos de 2 minutos. Os donos da casa seguiram investindo no perímetro e ainda conseguiram mais 7 arremessos no alvo até o final do quarto para fechar com a vitória.

2° Quarto (Warriors 31x33 Lakers)

Diferente do primeiro quarto, os Lakers encontraram mais espaços dentro do garrafão e conseguiram manter a vantagem desta forma, enquanto, por outro lado, os Warriors, utilizando muito o trabalho off-ball, tiveram mais volume no perímetro do que o adversário. O destaque neste quarto foi Lebron James com 8 pontos anotados, enquanto na outra equipe, Curry seguiu mantendo o Golden State no páreo anotando 6 pontos e distribuindo assistências para seus companheiros.

3° Quarto (Warriors 37x30 Lakers)

Na volta para a segunda etapa, as equipes titulares continuaram em quadra, o que não é muito comum em jogos de pré-temporada. Com a opção dos técnicos, o jogo então seguiu em alto nível e logo no início do terceiro quarto, Andrew Wiggins, Stephen Curry e Chris Paul combinaram para 11 pontos e deixaram o jogo apimentado de vez.

Quem apareceu para salvar os Lakers neste momento foi Taurean Prince, que sozinho marcou 12 pontos e contou com a ajuda de Austin Reaves para manter o Lakers com uma vantagem até Steve Kerr colocar os reservas de vez em quadra. No entanto, os bancários da equipe de San Francisco, liderados por Jonathan Kuminga, não deixaram barato e conseguiram buscar o empate até o final do quarto.

4° Quarto (Warriors 29x25 Lakers)

Para os últimos 12 minutos de partida, tanto Darvin Ham (técnico do Lakers), quanto Steve Kerr (técnico do Warriors) mantiveram apenas os reservas em quadra, e o duelo seguiu pegando fogo com muita emoção até o final.

Os Warriors iniciaram muito bem o quarto final com ótimo volume ofensivo de Jonathan Kuminga, Moses Moody e o calouro armador Brandin Podziemski para virar a partida e encaminhar a vitória. Pelo lado dos Lakers, vale falar do pivô calouro Colin Castleton, que com bom trabalho defensivo deu 2 bloqueios importantes dentro do garrafão e contribuiu com uma importante cesta no ataque na reta final da partida.

Agenda

Após a vitória, os Warriors seguem se preparando para o início da temporada regular da NBA e irão, fora de casa na Sleep Train Arena, enfrentar o Sacramento Kings, no domingo (15) às 22h30 (Horário de Brasília).

O Los Angeles Lakers, depois de derrota, volta seu foco para seu próximo adversário, que será o Milwaukee Bucks, novamente em casa na Crypto.com Arena, no domingo (15) às 20h (Horário de Brasília). Um detalhe importante da partida é que esse duelo deve marcar a estreia de Damian Lillard com a camisa do Milwaukee Bucks, e a estreia de Giannis Antetokounmpo nesta temporada.