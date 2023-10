LeBron James classifica ataques em Israel como 'trágicos e inaceitáveis'

O assunto do momento em todo o mundo é o conflito entre Israel e o Hamas. O astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, não deixou o tema passar em branco e classificou as ofensivas do grupo como 'trágicas e inaceitáveis', em uma publicação nas redes sociais.

"A devastação em Israel é trágica e inaceitável. O assassinato e a violência contra pessoas inocentes por parte do Hamas é terrorismo", disseram James e Carter.

"Rezamos pela paz na região e reiteramos o nosso compromisso contínuo de combater o ódio em todas as suas formas", comentou. "Nunca vou me calar sobre coisas que estão erradas", disse LeBron James em 2021. "Eu prego sobre meu povo e prego sobre igualdade, justiça social, racismo, repressão eleitoral - coisas que acontecem em nossa comunidade."

"Usarei minha plataforma para continuar a esclarecer tudo o que está acontecendo neste país e no mundo. De jeito nenhum eu me limitaria aos esportes, porque entendo o quão poderosa essa plataforma e minha voz são."

Até o presente momento, mais de 1.200 pessoas foram mortas no conflito, além de inúmeros feridos. Israel intensificou a contraofensiva em Gaza após as explosões em seu território.