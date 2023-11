Com perímetro calibrado, Minas bate São Paulo e segue na liderança do NBB

Segue o líder! Com grande atuação do perímetro, o Minas venceu o São Paulo, nesta quinta-feira (23/11), por 83 a 75, no Gin. Dr. Antônio Leme N. Galvão, pelo NBB CAIXA (Novo Basquete Brasil), e se mantém na liderança da competição. O armador Franco Baralle foi eleito o craque da partida ao anotar 18 pontos e distribuir cinco assistências.

"Fomos bem na defesa, tomamos apenas 75 pontos. Isso nos dá energia para, no ataque, encontrarmos os melhores chutes para o time, e qualquer um pode chutar, criar arremessos. Então acho que a principal virtude hoje foi a nossa defesa", avaliou Baralle.

O técnico Léo Costa escalou a equipe com Franco Baralle, Chuzito Gonzalez, Danilo Fuzaro, Rafael Mineiro e Alexandre Paranhos. Saíram do banco de reservas o armador Nicolás Copello e os alas Felipe Vezaro, Gemerson Barbosa e Renan Lenz.

Na sequência, a equipe minastenista volta à quadra para duelo diante do Paulistano. A partida está marcada para sábado (25/11), às 18h, no Ginásio Antônio Prado Jr, em São Paulo. O confronto terá transmissão ao vivo do YouTube do NBB.

Destaques - São Paulo x Minas

⚡ Baralle (18 pts e 5 ass)

⚡ Mineiro (13 pts e 9 reb)

⚡ Chuzito (10 pts e 6 reb)

⚡ Copello (10 pts e 7 ass)

NBB - Primeiro Turno

13/10 | Flamengo 70 x 87 Minas | Maracanãzinho

21/10 | Botafogo 76 x 96 Minas | Tijuca Tênis Clube

23/10 | Vasco 60 x 72 Minas | Gin. de São Januário

8/11 | São José 67 x 77 Minas | Gin. Linneu de Moura

10/11 | Mogi 70 x 79 Minas | Gin. Prof. Hugo Ramos

16/11 | Minas 99 x 80 Bauru | Arena UniBH

18/11 | Minas 71 x 81 Sesi Franca | Arena UniBH

23/11 | São Paulo 75 x 83 Minas | Gin. Dr. Antônio Leme N. Galvão

25/11 - 18h | Paulistano x Minas | Gin. Antônio Prado Jr

29/11 - 19h | Minas x Unifacisa | Arena UniBH

1º/12 - 19h | Minas x Fortaleza B.C. | Arena UniBH

6/12 - 19h | Minas x Cerrado | Arena UniBH

14/12 - 19h | Corinthians x Minas | Gin. Wlamir Marques

16/12 - 17h | Pinheiros x Minas | Gin. Pol. Henrique Villaboim

20/12 - 19h | Minas x BRB/Brasília | Arena UniBH

22/12 - 19h | Minas x Pato Basquete | Arena UniBH

27/12 - 19h | Minas x Caxias | Arena UniBH

29/12 - 19h | Minas x União Corinthians | Arena UniBH