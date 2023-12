DeMar DeRozan diz que o técnico do Bulls está no mesmo nível de Gregg Popovich

O jogador de basquete norte-americano, DeMar DeRozan, enalteceu o técnico do Chicago Bulls, Billy Donovan, comparando-o ao lendário Gregg Popovich do San Antonio Spurs. O astro definiu o trabalho do treinador como subestimado. Afinal, o Chicago tenta se recuperar e tem jogado melhor desde a lesão de Zach LaVine.

A melhora tem sido notável em vários aspectos. Individualmente, jogadores como Coby White, Patrick Williams e outros têm elevado sua produção. Coletivamente, a equipe estava classificada apenas em 24º lugar na conversão de arremessos de três pontos. No entanto, desde a ausência de LaVine, esse número subiu para 40.1%, tornando-se a segunda melhor marca da NBA. Além disso, o time também saltou do 20º lugar para a liderança em porcentagem de rebotes ofensivos durante esse período.

Em uma entrevista ao jornal Chicago Sun-Times, o veterano destacou o orgulho que a franquia sente no momento atual e o desejo de continuar melhorando nas próximas semanas. A equipe possui 11 vitórias e 17 derrotas na temporada 2023/24, ocupando a 12ª posição na Conferência Leste, um jogo abaixo do primeiro time na zona de play-in, o Atlanta Hawks.

"É uma sensação incrível continuar evoluindo. Não tem sido uma campanha fácil, então cada vitória ou avanço é crucial para nós. Temos muito respeito e orgulho por contribuir para essa mudança de rumo. Também temos muito respeito por toda a comissão técnica. Sabemos o quanto eles trabalham para nos colocar na melhor condição possível para vencer mais partidas. Todos são incríveis", avaliou o astro.

Mesmo nível

DeMar DeRozan comparou o atual técnico do Chicago Bulls com outros treinadores que teve ao longo da carreira, como, por exemplo, Gregg Popovich. Ele assegurou que Donovan está no mesmo nível de capacidade.

"Eu não posso reclamar disso. Trabalhei com pessoas incríveis ao longo da minha carreira. Joguei, por exemplo, com Dwane Casey, que foi o técnico do ano. Eu joguei com Gregg Popovich, que dispensa apresentações, afinal, é um dos melhores da história da NBA. E agora com Billy, que, na minha opinião, está nesse mesmo patamar. O respeito e esforço que você recebe dele, cara, é incrível. É o tipo de pessoa que faz você querer vencer por ela", exaltou.

"Então, esse amor e respeito que tenho por ele são únicos, como eram com os outros dois que citei. São pessoas ótimas, além do próprio basquete. Eu tive, acima de tudo, muita sorte por sempre trabalhar com esses caras. E eu faço questão de mostrar isso aos jovens. Isso nem sempre vai acontecer com você na NBA. Ter um cara simpático, que é, sobretudo, um grande trabalhador. Aliás, nem sempre a grama do vizinho é mais verde. Temos que valorizar", ressaltou.

Na temporada 2023/24, o ala tem médias de 22.2 pontos, 5.2 assistências, 3.6 rebotes e 1.1 roubo de bola em 36.4 minutos. Além disso, soma 44.1% nos arremessos de quadra e 36.8% nas bolas de três.