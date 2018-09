CBLoL: Descubra onde assistir a final do campeonato e ganhar a skin do evento

A final da Segunda Etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) acontece amanhã, dia 8 de setembro, em Porto Alegre, e torcedores de todo o país organizam festas e eventos para assistir a disputa entre KaBuM e Flamengo, as duas equipes finalistas da competição.

A Riot Games se comprometeu a doar uma skin Brand Chefão a todos os participantes dos eventos, como forma de apoiar a Torcida LoL. Os códigos para desbloqueio da skin no jogo serão distribuídos pelas organizações das festas, no local.

São 40 locais participantes da #TorcidaLoL, organizados pela própria comunidade de League of Legends. Confira abaixo a lista de locais:

A equipe vencedora da Grande Final vai ganhar o prêmio de R$ 70 mil e a chance de representar o país no Campeonato Mundial de League of Legends, que acontece em outubro, na Coreia do Sul.

Os jogos serão neste sábado (8), a partir das 13h, e serão transmitidos ao vivo pelo SporTV e pelos canais oficiais da Riot Games no YouTube e na Twitch.