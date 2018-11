Riot Games e Marvel se juntam para publicar HQ de League of Legends

Riot Games, produtora do jogo League of Legends, se uniu a Marvel Entertainment para anunciar uma colaboração que levará histórias do jogo para o mundo dos quadrinhos e graphic novel.

O primeiro lançamento será a estreia nos quadrinhos do escritor Odin Austin Shafer, League of Legends – Ashe: Mãe Guerreira, no qual mostrará a origem da campeã e também explorará o mundo de Runeterra. História será publicada mensalmente em plataformas digitais a partir de 19 de dezembro.

"Muitos fãs do Universo Marvel e de quadrinhos compartilham seus interesses e a paixão por contar histórias com a comunidade gamer", diz C.B. Cebulski, editor-chefe da Marvel. “League of Legends é um dos jogos mais conhecidos da indústria e sua extensa lista de personagens ricos e mundo único são perfeitos para os quadrinhos. Estamos empolgados em fazer parceria com a Riot e ajudar a criar o Universo League of Legends para fãs e jogadores de todo o mundo”, afirma.

“Nós amamos os quadrinhos como uma maneira de contar histórias porque o formato dá aos fãs de League of Legends a oportunidade de ver o mundo de Runeterra e não apenas ler sobre isso”, diz Greg Street, chefe de desenvolvimento criativo da Riot Games. “Nós vemos semelhanças entre o Universo League of Legends e o Universo Marvel, pois ambos apresentam uma série de personagens com origens atraentes e diversificadas. O sucesso da Marvel em desenvolver um mundo através dos quadrinhos e criar grandes narrativas moldou a indústria, e estamos entusiasmados por trabalhar com eles para dar vida às nossas próprias histórias.”

Em maio de 2019, material completo será publicado como uma graphic novel e estará disponível em livrarias e bancas.