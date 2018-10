BGS: Ubisoft traz inédito The Division 2, etapa de Just Dance Tour e muito mais

’A Ubisoft participa mais uma vez da Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina, com atrações para todos os gostos. Evento começa hoje (10) e segue até domingo (14) no Expo Center Norte, em São Paulo.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

No estande da Ubisoft é possível testar de forma exclusiva no Brasil o inédito jogo Tom Clancy’s The Division 2, que ainda está em fase beta e será lançado apenas em 15 de março de 2019. No estande também estão à disposição para serem testados o recém-lançado Assassin’s Creed: Odyssey e alguns dos títulos de maior sucesso da atualidade na área free-to-play. Para os fãs de dança, há a chance de não apenas acompanhar, mas participar de uma etapa do torneio brasileiro Just Dance Tour. Além disso, o evento traz showmatches de Rainbow Six Siege e o primeiro torneio oficial de For Honor no país.

+ BGS e CCXP vão receber finais de dois torneios de For Honor com grandes premiações

A Ubisoft também preparou cenários de photo opportunities para os visitantes se divertirem com os amigos e, claro, não podia faltar a Ubi Store, onde é possível adquirir produtos oficiais da marca.

Participação da Ubisoft na BGS acontece em parceria com a Warner, distribuidora dos jogos da marca no Brasil e patrocinadora do evento. A parceria é uma oportunidade de impulsionar uma participação robusta na feira e aproximar as marcas dos fãs.

“Estamos vivendo um boom de feiras, torneios, campeonatos, reflexo do amadurecimento do mercado e do potencial ainda a ser explorado, e um parceiro como a Warner viabiliza nossa presença em vários eventos no ano. Queremos estar onde nosso público está. Dessa maneira, temos mais forças”, explica Bertrand Chaverot, diretor da Ubisoft na América Latina.

Nesta quarta, a BGS será destinada exclusivamente para negócios e imprensa, mas já acontece a primeira final de campeonato da 11ª edição da feira, que será de Dota 2 da Brasil Game Cup, com transmissão online da disputa. A partir de amanhã (11), o evento abrirá as portas para o público a partir de 13h.

+ BGS: Encore e INTZ vão se enfrentar nas finais presenciais do Campeonato de Dota 2