BGS e CCXP vão receber finais de dois torneios de For Honor com grandes premiações

Ubisoft anunciou nesta segunda-feira (10) que realizará dois torneios de For Honor, jogo de ação e combate multiplayer. Estas serão as primeiras competições do jogo realizadas em território brasileiro, com premiação total de R$ 15 mil e, para coroar a estreia, as finais dos dois campeonatos serão realizadas em grandes eventos de jogos do país: Brasil Game Show (BGS) e Comic Con Experience.

A competição “Lordes da Guerra – Domínio” será disputada no modo Domínio, presente em For Honor desde o lançamento. As inscrições já começaram e vão até o dia 18 de setembro, clique aqui para se inscrever. As qualificatórias serão online no dia 22 do mesmo mês, e as finais presenciais estão marcadas para o dia 14 de outubro, durante a BGS, no Expo Center Norte, em São Paulo. O time vencedor levará para casa o prêmio de R$ 5 mil.

Já “Lordes da Guerra – Invasão” será realizada no modo que será incluído na expansão Marching Fire e por isso, as inscrições vão começar mais tarde. Quem quiser participar poderá se inscrever de 29 de outubro a 8 de novembro. As qualificatórias online serão logo em seguida no dia 10 de novembro, e as finais presenciais serão durante a CCXP. O calendário da programação do evento ainda não foi lançado, mas o evento acontece de 6 a 9 de dezembro, no São Paulo Expo, em São Paulo. A equipe vencedora vai faturar um prêmio de R$ 10 mil.

As inscrições dos dois torneios são gratuitas e abertas a todos que se interessarem, desde que sejam maiores de 16 anos. Serão permitidos no máximo 64 times de quatro jogadores por torneio. As qualificatórias serão no formato Melhor de 3 (MD3) e as finais das duas competições serão disputadas em formato MD5.

“Ao iniciar o cenário competitivo de For Honor no Brasil, queremos estimular a criação de equipes e ídolos como fizemos em Rainbow Six Siege e, com torneios locais fortes, teremos chances reais de dominar o circuito internacional”, comenta Bertrand Chaverot, diretor da Ubisoft para a América Latina.”

Ambas as finais serão transmitidas ao vivo nos canais oficiais da Ubisoft.