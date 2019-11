Com retorno de Diego Costa, Atlético de Madrid visita Getafe para disparar na liderança

Getafe e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo (13), às 14h (horário de Brasília), em partida a ser disputada no Coliseum Alfonso Pérez e válida pela 33ª rodada de La Liga. Só a vitória interessa aos mandantes, que ocupam a 18ª colocação com 31 pontos e precisam do resultado positivo para deixarem a temida zona de rebaixamento. Já o Atleti, líder do Campeonato Espanhol com 79 pontos, pode abrir três de vantagem para o vice-líder Real Madrid e deixar o título nacional bem próximo.

Cosmin Contra reconhece poderio do adversário

O treinador do "Geta" enalteceu o Atlético de Madrid, mas acredita que sua equipe pode equiparar as ações na base da determinação em campo.

"Jogamos contra a melhor equipe da Espanha no momento. Estão em um bom momento, chegarão eufóricos e com uma confiança enorme. Para poder pontuar, temos que competir com eles, lutar por cada bola como eles lutam. Diziam que o Atlético não chegaria bem à parte final da temporada e eu os vejo igualmente bem e competitivos", afirmou o técnico.

Contra contará com duas baixas para o embate com os colchoneros. São elas o lateral-esquerdo Escudero e o meia Gavilán, que seguem se recuperando de lesão. Ele também comentou sobre o atual estado do elenco e como todos devem se comportar neste momento decisivo do campeonato, para assegurar a permanência na elite do futebol espanhol.

"Os jogadores estão com a confiança baixa porque a equipe está abaixo na classificação. Temos jogadores muito bons, mas quando se está abaixo, as coisas às vezes não saem como esperamos. Devemos ter a atitude e a garra de partidas como a de Valencia nas seis rodadas restantes. Temos que dar tudo e sermos agressivos. Essa é minha ideia e tento transmiti-la aos jogadores. Estou fazendo tudo que é possível para que tenham toda a confiança necessária para sair desta situação e que o Getafe retorne ao seu devido lugar", desabafou Cosmin Contra.

Atleti conta com a volta de Diego Costa

Diego Costa é o grande reforço rojiblanco para o duelo contra o Getafe. O artilheiro colchonero na competição, com 26 gols, está recuperado da lesão que sofreu diante do Barcelona, na partida de ida das quartas de final da Uefa Champions League, e deverá estar em campo neste domingo (13). Apesar do retorno do brasileiro naturalizado espanhol, o treinador Diego Simeone continuará sem seu camisa 10, Arda Turan. O meia se machucou na mesma ocasião que Diego Costa e ainda não está apto a atuar.

Simeone alertou para o perigo do confronto com o Getafe, que está na zona de descenso do Campeonato Espanhol.

"Será complicado pela necessidade que eles têm. Produz ansiedade, motivação por jogar conosco, e imagino um rival perigoso com boa bola parada e boas opções de ataque, como Sarabia, Castro, Lafita ou Pedro León", disse o "Cholo".

O treinador argentino pretende separar a competição espanhola da Uefa Champions League, outra frente de batalha para o Atlético.

"Tivemos quatro dias de recuperação e amanhã (13) veremos se descansamos ou não. Hoje, mais do que nunca, vivemos de partida a partida. É importante separar a de fora e sentir e viver o que está se passando. Há quatro equipes da Espanha em semifinais europeias e ser o primeiro nos enche de orgulho, motiva e fortalece. Amanhã (13) temos que nos esforçar e correr outra vez", concluiu Simeone.

De um lado, revanche; do outro, jejum

O encontro entre Getafe e Atlético de Madrid possui outros atrativos. Pelo lado dos mandantes, nutre-se um desejo interno de revanche da partida do primeiro turno, na qual os colchoneros humilharam o Getafe com incríveis 7 a 0, no Vicente Calderón.

Já o Atleti joga também contra um incômodo jejum: desde 2008, o clube da capital não vence o Getafe no estádio Coliseum Alfonso Pérez. De lá para cá, foram duas derrotas e três empates. O título da Liga passa pela quebra deste tabu.

