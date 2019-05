Sem Tevez, lista com convocados da Argentina é divulgada

A Argentina divulgou a pré-lista com 30 nomes para a Copa do Mundo. A ausência mais sentida é a de Carlitos Tevez, que não é convocado desde a Copa América de 2011, quando a seleção ainda era comandada por Sergio Batista, e viu forte apelo popular pelo seu chamado. Mas Alejandro Sabella decidiu que o atacante da Juventus não estará no Mundial no país do qual já atuou pelo Corinthians.

O atacante tem feito grande temporada com a tricampeã italiana, mas seguiu sendo ignorado por Sabella. Segundo a imprensa argentina, a ausência de Tevez seria um pedido de Messi, que não gosta da popularidade do atacante dentro do país.

Sabella manteve a base convocada dos últimos anos, com apostas em nomes como Éver Banega, que ainda não encontrou o seu futebol no Newell's Old Boys, e o zagueiro José Basanta, do Monterrey - talvez o nome mais questionado nos últimos jogos da alviceleste, antes desta convocação.

Além de Tevez, Sabella ignorou também a ótima fase do goleiro Willy Caballero, um dos grandes nomes do Málaga desde a última temporada, quando a equipe espanhola alcançou as quartas de final da Uefa Champions League. O treinador levará os homens de confiança: Mariano Andújar (Catania), Agustín Orión (Boca Juniors) e Sergio Romero (Monaco).

A grande surpresa da lista ficou por conta do zagueiro Martín Demichelis, que não era chamado para defender o país desde 2011. Titular durante boa parte da temporada no Manchester City, o veterano de 33 anos foi muito questionado, especialmente pela atuação nas partidas decisivas contra o Barcelona, nas oitavas-de-final da Champions League.

Lionel Messi, obviamente, é o principal nome da lista e fatalmente estará entre os 23 nomes que serão anunciados de forma definitiva no dia 2 de junho. Sergio Agüero, Ángel Di María, Javier Mascherano e Gonzalo Higuaín também são nomes certos.

A Argentina abre sua participação no Grupo F diante da Bósnia, dia 15 de junho, no Maracanã; enfrenta o Irã, dia 21, em Belo Horizonte; e termina contra a Nigéria, em Porto Alegre, no dia 25.

Confira a lista completa

Goleiros: Sergio Romero (Monaco), Mariano Andújar (Catania) e Agustín Orion (Boca Juniors)

Defensores: Ezequiel Garay (Benfica), Federico Fernández (Napoli) , Pablo Zabaleta (Manchester City), Marcos Rojo (Sporting), José María Basanta (Monterrey), Hugo Campagaro (Napoli), Nicolás Otamendi (Atlético-MG), Martín Demichelis (Manchester City), Gabriel Mercado (River Plate), Lisandro López (Getafe).

Meias: Javier Fernando Gago (Boca Juniors), Lucas Biglia (Lazio), Javier Mascherano (Barcelona), Ever Banega (Newell's Old Boys), Angel Di María (Real Madrid), Maximiliano Rodríguez (Newell's Old Boys), Ricardo Alvarez (Inter de Milão), Augusto Fernández (Celta), Enzo Pérez (Benfica), José Sosa (Atlético de Madri) e Fabián Rinaudo (Catania).

Atacantes: Sergio Agüero (Manchester City), Lionel Messi (Barcelona), Gonzalo Higuaín (Napoli), Ezequiel Lavezzi (PSG), Rodrigo Palacio (Inter de Milão), Di Santo (Werder Bremen).