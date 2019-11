Com posturas diferentes, Nigéria e Irã buscam primeira vitória

Nesta segunda feira (16), as seleções da Nigéria e Irã entram em campo, no Estádio Arena da Baixada, em Curitiba, às 16h, pelo Grupo F. A partida é válida pela primeira rodada do grupo e está marcada com o retorno da Seleção iraniana à Copa do Mundo, além disto, ainda, grandes jogadores estrearão pela Seleção Nigeriana.

Apesar das poucas participações em Copas do Mundo das duas Seleções, este ano, as duas equipes contam com grandes talentos e que farão a diferença no decorrer da fase de grupos do Mundial. As duas equipes entram desfalcadas no primeiro jogo. Mas apesar das possíveis dificuldades que possam surgir para escalação das equipes, ambos os técnicos apostam e podem contar com as grandes estrelas das equipes. Jogadores como Victor Moses, Mikel, Oboabona e Musa (Nigéria) e Reza Ghoochannejhad, Ashkan Dejagah, Shojaei e Teymourian (Irã).

A seleção da Nigéria chegou em Curitiba neste sábado (14), aproximadamente às 13h, e poucos foram os comentários a respeito. A delegação treinou na Arena da Baixada, neste domingo (15) para reconhecimento de gramado e logo após, foi a vez da seleção do Irã entrar em campo.

Mesmo desfalcada, Nigéria aposta em equipe ofensiva para vencer o primeiro jogo

Para o primeiro jogo dos nigerianos, o técnico Stephen Keshi terá mais trabalho para a formação do meio-campo, e ainda entrará com o time desfalcado, sem a presença do principal lateral-esquerdo Elderson Echiejilie, que no amistoso contra a Grécia, no último dia 3 de junho, teve uma ruptura muscular e ficou de fora da Copa do Mundo, sendo substituído por Ejike Uzoenyi.

Tida como uma das Seleções favoritas a passar para a próxima fase, os nigerianos vieram ao Brasil com o intuito de surpreender aos adversários e torcedores. Com grandes talentos a disposição, Stephen Keshi poderá optar por uma equipe mais ofensiva, num esquema com três atacantes (Victor Moses, Emmanuel Emenike e Ahmed Musa). A Nigéria tem como principais defensores os experientes Juwon Oshaniwa, Godfrey Oboabona, Kenneth Omeruo, Efe Ambrose, além, ainda, de contar com o goleiro Vincent Enyeama (Lille-FRA) que passa pela sua terceira Copa do Mundo, segunda como titular interino. Ainda, o técnico terá de fechar o meio-campo e escolher a melhor opção para integrar a equipe ao lado de Ogenzi Onazi e Mikel Obi. A principio, os melhores jogadores a preencher a posição são Azeez e Michel Babatunde.

A postura nigeriana é mais convincente, sendo que possuem um forte ataque e qualidade no meio-campo para armações de jogadas, e, apesar do desfalque na equipe, o jogador Ejike suprirá bem a lateral-esquerda. A Nigéria possui certa superioridade tecnicamente e sem contar que possui uma Seleção forte fisicamente, o que dá certa vantagem para alcançar o resultado. Mas independentemente do favoritismo, os nigeriamos tem a noção de que não será um jogo fácil como dizem.

O técnico Stephen Keshi acredita que a maior arma do Irã para esta Copa do Mundo é ninguém menos que seu técnico.

"Creio que ter um treinador experiente é a maior arma deles, porque o Queiroz conhece bem o jogo e tem muita experiência. Têm um treinador muito bom e tenho a certeza que também jogadores de qualidade. Não conhecemos muito bem o Irão, mas veremos como são na segunda-feira", disseo comandante, à Fifa.

Irã aposta em forte defesa para conseguir a primeira vitória e ficar mais perto da classificação

Por outro lado, os iranianos entram em campo com o foco voltado na boa defesa. O técnico Carlos Queiroz entra com um time defensivo, contudo, o esquema utilizado será feito por zonas, e este esquema inclui o jogo contra a Argentina. A equipe têm a consciência de que enfrentar qualquer equipe do Grupo F sem formar uma boa defesa pode levar a derrota certa, principalmente pelo favoritismo de Argentina e Nigéria para a classificação.

Tida como a seleção “menos favorita à classificação” e retornando à Copa do Mundo, a Seleção do Irã vem com um esquema que aposta em jogadas defensivas, sem deixar de aproveitar os bons contra ataques. Mas, assim como a Seleção nigeriana, os iranianos entram em campo no primeiro jogo desfalcados e não poderão contar com um dos principais jogadores de sua seleção. O iraniano Sosha Makani cumpre suspensão pelo comitê disciplinar da Fifa para a primeira partida do seu pais, contra a Nigéria. A punição tem origem de jogo pelas eliminatórias, mas diferente de Echiejilie, Sosha apenas cumpre punição e retorna à equipe já para a segunda partida contra a Argentina.

O objetivo tático deste estilo de marcação é mudar o foco individual de cada jogador que integra a defesa e atentar ao perímetro que deverá ser cuidado pelos jogadores. O tecnico Carlos Queiroz tem como principal objetivo neutralizar o ataque nigeriano, que vem com três atacantes, e, desta forma, monta um esquema com dois atacantes, Reza Ghoochannejhad (Charlton Athletic-ING) e Ashkan Dejagah (Fulham-ING). Mas apesar de "recuar" a equipe, o técnico aposta em quatro meio-campistas com boa qualidade de passe de bola, os jogadores Shojaei, Teymourian, Nekouman, Heydari. Queiroz ainda afirma que mesmo com o favoritismo da Nigéria, o objetivo é vencer e avançar a próxima fase.

"A Nigéria é a grande favorita. Mas ninguém é muito grande para sempre vencer, nem ninguém é muito pequeno para perder sempre. Será um jogo difícil para as duas equipes. Sabemos que a equipe da Nigéria tem grandes jogadores. Esta é a minha Seleção, estou no Irã há três anos. Nós jogamos pela paixão. É uma sensação muito boa ter essa entrega, essa felicidade ao trabalhar", afirmou Carlos Queiroz.