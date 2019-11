Copa do Mundo 2014: jogo Gana x Estados Unidos

21:05 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Gana 1x2 Estados Unidos! Em instantes a crônica da partida estará disponível no site. Até a próxima, grande abraço!

21:02 Acompanhe todas as notícias da Bundesliga também no Twitter! Siga-nos! @Alemanha_VAVEL!

21:00 Sabia que a VAVEL Brasil está no Facebook e no Twitter? Confira, siga, curta e compartilhe!

20:57 A melhor cobertura da Eredivisie no Brasil também está no Twitter! Siga: @HolandaVAVEL.

FIM DE JOGO! Aos 50 minutos cravados, o árbitro sueco Jonas Eriksson encerra a partida!

45+4' Gana permanece tentando atacar, mas param na marcação forte americana.

45+3' Jones tenta avançar pela esquerda, mas acaba perdendo a bola para os ganeses.

45+2' Essien tenta cruzamento para Muntari, mas essa o passe.

45+1' Gana tenta o ataque, mas os americanos estão fechadinhos.

45' Novamente, cinco minutos de acréscimo!

44' CARTÃO AMARELO PARA MUNTARI, por falta em Dempsey.

43' Americanos, mesmo cansados, seguram a bola agora no ataque.

42' Estados Unidos trabalham a bola na defesa.

41' O momento era todo de Gana, mas quem marcou o gol foi a seleção americana! Será que os africanos conseguirão empatar novamente neste finalzinho de jogo?

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DOS ESTADOS UNIDOS! BROOKS! Ele que entrou no segundo tempo, recebeu ótima bola de cobrança de escanteio e cabeceou forte, para o fundo do gol dos africanos! Gana 1x2 Estados Unidos.

39' Appiah passa instruções para seus jogadores diretamente da área técnica. Gana vai com tudo neste finalzinho de jogo, em busca da virada!

38' Este, por enquanto, é o segundo empate da Copa do Mundo. O primeiro ocorreu hoje mesmo, entre Irã e Nigéria (1 a 1).

37' A torcida de Gana faz muita festa na Arena das Dunas!

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DE GANA! AYEW!!!! O gol ganês finalmente saiu! Após jogada trabalhada na esquerda, Gyan deixou de calcanhar e Ayew soltou a bomba para empatar o jogo! Gana 1x1 Estados Unidos!

35' Ganeses roubam a bola e começam a trabalhar os passes no campo norte-americano.

34' Americanos trocam passes na defesa.

33' Dempsey recebe de Johnson, gira e chuta forte. Kwarasey fica com ela.

32' Finalizações: Gana 17, Estados Unidos 6.

31' SUBSTITUIÇÃO EM GANA: Sai Atsu, Entra Adomah.

30' SUBSTITUIÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS: Sai Bedoya, Entra Zusi.

29' Asamoah consegue passar pela zaga dos Estados Unidos, cruza, mas Ayew não consegue concluir para a meta de Howard.

28' Zusi vem aí!

27' Torcidas de Gana e Estados Unidos fazem a festa nas arquibancadas!

26' SUBSTITUIÇÃO EM GANA: Sai Rabiu, Entra Essien.

25' Beasley avança o campo ganês, tenta achar espaço para o chute mas perde a bola.

24' Johannsson avança pela ponta esquerda, entra na área e é desarmado por Mensah.

23' Boateng tenta chute de longe, mas a bola sobe muito.

22' Essien vem aí!

21' Asamoah tenta chute de longe e Howard fica com ela.

20' Falta de Jones em Muntari.

19' JOGO COMEÇA A PEGAR FOGO! Gana aparece no ataque com Boateng, que toca para Gyan. O atacante solta a bomba e é travado pela zaga americana.

18' UUUUUH! Jones arrisca de longe e Kwarasey faz boa defesa.

17' Gana mais agressiva neste segundo tempo, conseguindo impor seu ritmo de jogo e, por consequência, finaliza mais.

16' Posse de bola: Gana 59%, Estados Unidos 41%.

15' SUBSTITUIÇÃO DE GANA: Sai J Ayew, Entra Boateng.

14' Boateng vem aí!

13' HOWAAAARD! Gyan arrisca de longe e goleiro americano, com a ponta dos dedos, manda para fora!

12' Mais uma vez Gana aparece no ataque dos Estados Unidos, agora com J Ayew, mas, após cruzamento rasteiro, a zaga americana tira.

11' Falta de Johnson em Boye.

10' Estados Unidos troca passes na defesa tentando acalmar os ânimos de Gana.

9' UUUUUUUUUUUUH! Muntari cruza para Gyan pela esquerda, e o atacante cabeceia para fora. Mais uma chance perdida por Gana!

8' UUUUUUUUUUUH! Muntari chuta de longe e a bola passa muito perto do gol de Howard!

7' Johannsson tenta cruzamento para Bedoya, mas ela vai alta demais.

6' Muntari tenta passar para Gyan, mas o atacante estava fora do lance.

5' Beasley tenta penetrar a área de Gana e perde a bola.

4' Estados Unidos novamente troca passes, agora na defesa.

3' Opare é derrubado por Jones, mas a arbitragem nada marca.

2' Falta de Mensah em Beckerman.

1' A seleção dos Estados Unidos troca passes no seu campo de ataque.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola novamente rolando para Gana 0x1 Estados Unidos.

SUBSTITUIÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS: Sai Besler, Entra Brooks.

20:05 Tudo pronto para o início da segunda etapa!

20:04 As seleções de Gana e Estados Unidos já estão de volta ao gramado.

20:03 No outro jogo do Grupo G, a Alemanha venceu a seleção de Portugal pelo placar de 4 a 0. Os gols foram marcados por Hummels e Müller, meia do Bayern, que marcou três vezes.

20:00 Jogo bem fraco tecnicamente. As seleções preferem partir para o abafa do que investir no toque de bola e trabalhá-la até a área adversária. Por muitas vezes, os times usaram e abusaram dos chuveirinhos, tendo todos não resultado em gols. O único tento da partida, inclusive, saiu de forma bem rápida: após jogada bem trabalhada pela esquerda, Dempsey driblou Boye e mandou no canto esquerdo do goleiro de Gana. Esse, por enquanto, vai sendo o gol da vitória!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Gana 0x1 Estados Unidos! Gol marcado por Dempsey, logo aos 28 segundos de jogo.

45+6' UUUUUUUH! No último minuto, Atsu cruza rasteiro e J Ayew manda de canela para o gol! Fraco demais! Que chance que perde Gana!

45+5' Atsu cobra fraco e a zaga americana afasta.

45+4' Atsu cruza da esquerda e Beasley afasta. Escanteio para Gana.

45+3' Gana troca passes no seu campo de defesa.

45+2' Jones recebe falta de Atsu e cai em cima de Muntari, que reclama muito com o americano. A arbitragem coloca panos quentes na discussão.

45+1' A arbitragem dá cinco minutos pela lesão de Altidore e atendimento de Dempsey.

45' Cinco minutos de acréscimo!

44' UUUUUUH! Bedoya cobra direto e Kwarasey espalma para fora.

43' Falta para os Estados Unidos! Vem bola na área de Gana!

42' O jogo dá uma esfriada.

41' Neste instante, a classificação do Grupo G está assim: 1º Alemanha, 3 pts +4 SG. / 2º Estados Unidos, 3 pts +1 SG. / 3º Gana 0 pts -1 SG. / 4º Portugal 0 pts -4 SG.

40' Johannsson tenta armar jogada pela esquerda, mas perde a bola para a zaga de Gana.

39' Atsu realiza cruzamento pela direita e Gyan cabeceia para fora.

38' Gana segue trocando passes, enquanto os americanos, bem postados defensivamente, apenas observam.

37' Muntari tenta toque rasteiro para Gyan, mas a bola vai longa demais.

36' Gana trabalha a bola no campo de defesa.

35' Dempsey está de volta ao gramado! A torcida aplaude o retorno do avançado.

34' Zusi, meia dos Estados Unidos, está no aquecimento.

33' Dempsey, sangrando, é levado para fora do gramado para atendimento médico.

32' Em dividida com Boye, Dempsey leva um chute no rosto e está caído no gramado.

31' HOWARD! A defesa americana deu espaço e Gyan soltou a bomba de fora da área! Bela defesa do goleiro americano.

30' Gyan recebe bola de Muntari, mas a arbitragem marca impedimento.

29' CARTÃO AMARELO PARA RABIU, por falta em Beckerman.

28' UUUUUUUUUHHHHHH! Atsu novamente recebe a bola na entrada da área e chuta de primeira. Ela passa perto do gol! Quase quase o empate de Gana.

27' Atsu, jogador do Vitesse, tenta chute de fora da área e ela explode na zaga americana.

26' O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está na Arena das Dunas para prestigiar sua seleçã. Barack Obama não veio ao Brasil.

VÍDEO: Veja o gol relâmpago de Dempsey, que vai dando a vitória parcial para a seleção dos Estados Unidos.

25' UUUUUH! Bedoya tenta chuta de longe, mas a bola vai para fora.

24' Muntari cobra escanteio e Boye cabeceia para fora.

23' Johannsson atua no AZ Alkmaar, da Holanda, e foi um dos artilheiros da última edição da Eredivisie, vencida pelo Ajax.

22' SUBSTITUIÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS! Sai Altidore, Entra Johannsson.

21' O atacante norte-americano sinaliza que não dá mais para ele. Médicos entram no gramado com a maca nas mãos.

20' Altidore, caído no gramado, coloca a mão na coxa e preocupa Jürgen Klinsmann.

19' Altidore está caído no gramado. Jogo parado.

18' Estados Unidos armam contra-ataque rápido pela direita com Johnson, que cruza rasteiro para Altidore. O avançado chuta, mas acaba sendo travado pela marcçaão ganesa.

17' Besler puxa J Ayew na entrada da área, mas novamente a arbitragem nada marca.

16' UUUUH! Opare cruza de direita para Gyan, mas ela passa um palmo acima da cabeça do atacante. A intenção foi boa!

15' Jones chega forte em Rabiu, mas a arbitragem nada marca.

14' Gana consegue prender a bola no ataque e começa a ter controle do jogo.

13' J Ayew tenta cruzamento para Gyan, mas ela passa por toda a área.

12' Gana troca passes no campo defensivo.

11' Opari tenta cruzamento, mas ela vai nas mãos do goleiro americano.

10' A torcida americana grita "USA" na Arena das Dunas.

9' Klinsmann aproveita que Rabiu está caído e dá instruções para seu time na beira do gramado.

8' Tentativa de cruzamento com J Ayew pela direita, mas ela vai nas mãos de Howard.

7' Estados Unidos trocam passes no campo de ataque.

6' Estados Unidos segue tentando pressionar, enquanto Gana fica na defesa.

5' Apenas cinco minutos de jogo e só dá Estados Unidos! O placar já aponta 1 a 0 para os americanos, gol de Demspey!

4' Gana segura o jogo no campo de defesa, tentando esfriar o adversário.

3' O gol mais rápido da história da Copa do Mundo foi marcado por Hakan Sukur, da Turquia, aos 11 segundos. Dempsey, aos 28, já anotou o seu!

2' Olha os Estados Unidos de novo no ataque! Dempsey tenta armar jogada nas costas de Boye, mas é desarmado.

1' O técnico alemão Jürgen Klinsmann vibra demais com o gol de Dempsey! Este é o gol mais rápido desta Copa do Mundo! Gana 0x1 Estados Unidos!

0' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DOS ESTADOS UNIDOS!!!! DEMPSEY!!!! GOL RELÂMPAGO NA ARENA DAS DUNAS! Após jogada trabalhada por Beasley e Jones no flanco esquerdo, Dempsey recebe na entrada da área, tira Boye da jogada e mete para o fundo do gol!

19:00 COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Gana x Estados Unidos! É a reedição das oitavas de final de 2010!

18:58 Dempsey e Gyan, destaques de Gana e Estados Unidos, trocam flâmulas e decidem quem fica com o lado do campo e a bola.

18:55 O hinos de ambas as equipes são executados no gramado da Arena das Dunas.

18:50 Quem apita este Gana x Estados Unidos é o árbitro o sueco Jonas Eriksson, auxiliado pelos também suecos Mathias Klasenius e Daniel Warnmark.

18:45 ESTADOS UNIDOS ESCALADO! Howard, Beasley, Johnson, Cameron, Besler, Jones, Bradley, Beckerman, Bedoya, Dempsey, Altidore.

18:40 GANA ESCALADA! Kwarasey, Boye, Mensah, Opare, Muntari, Asamoah, Rabiu, Gyan, A Ayew, J Ayew, Atsu.

18:30 Gana e Estados Unidos estão no gramado para aquecimento. O jogo começa em 30 minutos, continue ligado conosco!

18:10 Ofuscados por outro jogo do grupo, EUA e Gana voltam a se enfrentar em uma Copa do Mundo

18:05 Dempsey, porém, não é o principal responsável por balançar as redes pelos Yankees. Jozy Altidore é o homem mais avançado no setor ofensivo dos americanos e merece uma atenção especial da zaga ganesa. O atacante do Sunderland não teve uma temporada de destaque pelo clube inglês (foram 2 gols em 39 jogos). Altidore, contudo, marcou duas vezes contra a Nigéria em amistoso preparatório para a Copa e acabou com um jejum de 28 partidas sem marcar.

18:00 Clint Dempsey continua sendo a grande esperança norte-americana dentro de campo. Com o corte de Landon Donovan, ele é o jogador de linha mais icônico do elenco e, em sua terceira Copa, enfrentará Gana mais uma vez (ele foi o autor do gol dos EUA em 2006). O jogador do Seattle Sounders teve boa passagem pela Premier League e anotou 8 gols em 9 partidas na Major League Soccer, a liga norte-americana.

17:57 Howard, porém, não vê problema em exercer o papel de líder no grupo. "Eu gosto de liderar com ações e não com palavras. Eu chego todo dia e faço meu trabalho com atitude positiva e intensidade. Quando os jovens veem esse tipo de coisa, eles entendem como deve ser feito e usam como exemplo Você precisa ter certeza de que o ritmo do treino seja forte. Um líder não é aquele que fica gritando o tempo todo, é o cara que faz as coisas da forma correta. Ele é quem dá o exemplo. O cara que sempre está se cobrando", considerou.

17:55 Na defesa, Tim Howard é sinônimo de segurança para o gol dos Estados Unidos. Titular absoluto no Everton, da Inglaterra, o arqueiro tem mais de 100 jogos pela seleção de seu país. Sua experiência será necessária para a equipe, já que ele é um dos cinco únicos jogadores que já disputaram uma Copa do Mundo entre os 23 convocados.

17:50 O futebol cresce cada vez mais nos Estados Unidos. Depois de ser primeiro colocada num grupo que continha a Inglaterra em 2010, a seleção norte-americana tem um desafio ainda maior pela frente, e uma classificação serviria como uma afirmação para a evolução do esporte bretão no país. Para isso, vencer esse primeiro duelo é essencial, como garantiu o técnico Jurgen Klinsmann. "Estamos ansiosos pelo primeiro jogo, porque estamos trabalhando há um mês. Queremos que a Copa do Mundo comece logo e todos abracem a nossa Seleção, porque nossa meta é estrear com o pé direito", revelou o alemão.

17:45 Gana passa longe de ser uma das favoritas ao título da Copa do Mundo. É uma das seleções mais fortes de seu continente na atualidade, junto com a Costa do Marfim de Didier Drogba e cia. Mas hoje, renovada, com sangue novo em seu elenco, com jogadores motivados pelas eliminatórias africanas, com novo técnico e o principal, que é com motivação para vencer, quem garante que, assim como 2010, ela não poderá surpreender?

17:40 Hoje ostentando o status de uma das melhores seleções da África, os ganeses têm como principais destaques de sua seleção o meia Kevin-Prince Boateng, do Schalke 04, Asamoah Gyan, atacante do Al Ain e que perdeu o pênalti que selaria a classificação de Gana na Copa de 2010, e Michael Essien, meia do Milan de 31 anos - o jogador mais velho da atual formação de Gana.

17:30 Se conseguir repetir o futebol que foi apresentado nas eliminatórias, será difícil a seleção de Gana não surpreender e roubar uma vaga deste difícil Grupo G da Copa do Mundo de 2014. Com a derrota acachapante de Portugal para a Alemanha, agora há pouco, esse sonho pode ainda mais se tornar realidade.

17:20 Apenas um jogador da seleção ganesa tem mais de 30 anos. Trata-se de Michael Essien, muito conhecido no mundo do futebol por suas atuações pelo Chelsea - onde ganhou uma Uefa Champions League, e hoje por jogar no Milan. Os demais jogadores de Gana ficam entre a faixa os 23 e 27anos.

17:10 A juventude de seu time. A seleção de Gana é uma das mais jovens da Copa do Mundo. Hoje comandada por Kwesi Appiah, experiente técnico no trabalho com jovens talentos, a seleção aposta na juventude de sua equipe, no gás que todos estes jogadores tem e também na vontade de fazer história como principais armas para escrever seu nome na história do futebol africano.

17:00 Em um grupo com Alemanha, Portugal e Estados Unidos como adversários, a seleção africana terá muito trabalho para atingir seu objetivo primário, porém, para conquistar pelo menos uma vaga entre os 16 melhores do mundo, os ganeses tem uma carta na manga, carta esta que pode ser benéfica e, ao mesmo tempo, maléfica para o time.

16:50 Após vencer o Grupo D das eliminatórias africanas com uma certa folga - terminou quatro pontos na frente da sua principal adversária, Zâmbia - e passar com mais facilidade ainda pelos playoffs para a Copa, contra a poderosa seleção do Egito (7 a 3 no agredado), a seleção de Gana vem para este Mundial com um único objetivo: estar entre as 16 melhores seleções. Uma vaga nas oitavas de final, para a juventude ganesa, é o bastante. Pelo menos na teoria.

16:40 A seleção de Gana foi, sem sombra de dúvidas, uma das grandes destaques da última Copa do Mundo, de 2010, realizada na África do Sul. Então comandada pelo sérvio Milovan Rajevac, os ganeses quase fizeram história e, por pouco, graças à mão de Luis Suárez e o pênalti perdido por Asamoah Gyan - grande destaque da partida contra o Uruguai até então -, não se classificaram para as semifinais da competição. Hoje, com um novo comandante e com este trauma apagado, a seleção do oeste da África sonha novamente em se destacar na maior competição do futebol mundial.

16:30 Relembre os gols de Gana 2x1 Estados Unidos, partida que colocou os africanos nas quartas de final da última Copa do Mundo, realizada na África do Sul:

16:20 Em 2010, curiosamente, Gana foi às quartas de final justamente por derrotar a seleção então comandada por Bob Bradley. O placar da partida foi de 2 a 1. Seja com gol na prorrogação ou cobrança de pênalti, enfrentar os norte-americanos foi sinônimo de classificação em ambas as oportunidades. Nesta segunda-feira, as duas seleções tornam a se confrontar num jogo de Copa, em Natal, às 19h, pelo Grupo G.

16:10 Gana e Estados Unidos não possuem títulos mundiais, mas já tiveram campanhas de destaque nas Copas do Mundo. Em 1934, os americanos conseguiram um terceiro lugar, enquanto Gana quase foi para as semifinais na última Copa - seria um feito inédito para o futebol africano. Mas acabou parando, literalmente, nas mãos de Suárez e do Uruguai.

16:00 Boa noite, amigo leitor que navega na VAVEL Brasil! A partir de 19h, iremos acompanhar juntos a partida de estreia de Gana e Estados Unidos, que se enfrentam pela primeira rodada do Grupo G. A partida será realizada na Arena das Dunas, Natal, Rio Grande do Norte.