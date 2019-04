Ainda sem vencer, Bósnia e Nigéria se enfrentam precisando pontuar no Grupo F

PARTIDA VÁLIDA PELA SEGUNDA RODADA DO GRUPO F DA COPA DO MUNDO FIFA 2014, A SER REALIZADA NA ARENA PANTANAL, CUIABÁ-MT

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA SEGUNDA RODADA DO GRUPO F DA COPA DO MUNDO FIFA 2014, A SER REALIZADA NA ARENA PANTANAL, CUIABÁ-MT

Só a vitória lhes interessa. A segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo Fifa promete ser eletrizante, visto que somente a vitória interessa às duas equipes. Neste sábado (21), às 19h, Bósnia-Herzegovina e Nigéria se enfrentam, em busca da segunda posição e classificação para a próxima fase do Mundial.

Não será um jogo fácil para nenhuma das equipes. Tendo em vista os resultados negativos da primeira rodada, tanto os bósnios quanto os nigerianos necessitam entrar focados para conquistar a primeira vitória e garantir a segunda posição da tabela.

A Bósnia, que enfrentou a seleção da Argentina de “Messi” na primeira rodada e perdeu por um resultado de 2 a 1, precisará mais ainda do resultado positivo, visto que não soma nenhum ponto na competição e encontra-se na ultima posição. Já a seleção da Nigéria, que na primeira rodada enfrentou a seleção do Irã no “pior jogo da rodada”, que terminou com um empate sem gols, soma apenas um ponto e ocupa a segunda posição na tabela, juntamente com os iranianos, precisando definitivamente da vitória para seguir com a possível classificação à próxima fase da competição.

Com dois desfalques para a partida, Bósnia tenta surpreender Nigéria

Na primeira rodada da Copa do Mundo, a Bósnia surpreendeu a todos. A equipe tem a oportunidade de deixar a marca em sua primeira participação em Mundiais, e como uma seleção estreante, os bósnios entraram muito motivados a vencer e com qualidade suficiente para enganar aos adversários. Vale lembrar que mesmo após a derrota por 2 a 1 para os argentinos, que são considerados hoje como uma das equipes favoritas ao título do torneio, a Bósnia-Herzegovina passou a ser uma forte candidata a passar à próxima fase do Mundial e pode surpreender mais ainda.

Contra a seleção da Argentina, os bósnios estavam muito motivados, atacavam bem ao adversário e pressionavam as saídas de bola, tentando fechar com qualidade o meio-campo e não deixando o principal jogador argentino, Messi, ter espaços para criar jogadas.

A Bósnia, para esta partida contra a seleção nigeriana, deve aparecer com uma postura muito parecida, sem mudar a forma de jogo, entretanto, serão obrigados a substituir duas importantes peças chave da equipe. O técnico Safet Susic não poderá contar com dois importantes jogadores, sendo eles o meio-campista Sejad Salihovic e o zagueiro Emir Spahic, que saíram lesionados na primeira partida.

A maior preocupação para montar a equipe que entrará em campo neste sábado está com a saída de Salihovic, que por ser um meia de múltiplas funções e um especialista em bolas paradas desta seleção, fará falta principalmente nas criações de jogadas e cobranças de falta que possam surgir a favor desta seleção, sem deixar de mencionar a qualidade de passes de bola e experiência vestindo a camisa da Bósnia. O meia poderá ser substituído pelo veterano Zvjezdan Misimovic, que é um dos maiores jogadores bósnios de todos os tempos, um artilheiros e adorado camisa 10 desta seleção.

Já para ocupar a posição de Spahic, a provável substituição será o jovem zagueiro Toni Sunjic. Apesar de ser um jogador talentoso, a defesa dos bósnios pode sofrer com a falta de Spahic, surgindo algumas dificuldades durante o jogo, visto que Sunjic não tem tanta experiência com a seleção quanto no futebol ucraniano.

Para Safet, apesar de a equipe ocupar atualmente a lanterna da competição, levar um empate contra a equipe da Nigéria não seria um mal resultado, visto que os africanos têm uma defesa sólida e levam muito perigo em contra-ataques, o que poderia levar a uma derrota e que significaria a eliminação direta da equipe da competição. Um empate seria bom, pois deixaria a equipe com boa chance de classificação.

O objetivo é jogar com inteligência, montar uma marcação forte e que aproveite bem as jogadas pelo meio-campo, já que as laterais da equipe nigeriana são bem aproveitadas. Ainda, fechar as saídas de bola dos nigerianos pode dar certa vantagem à seleção dos bósnios.

Nigéria aposta em jogo ofensivo para se manter na briga pela segunda vaga

Já a Nigéria, na primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo não fez uma boa partida. Contra a seleção do Irã, em Curitiba, os nigerianos não conseguiram sair do empate sem gols e somam apenas um ponto. Ou seja, só a vitória interessa para ganhar tranqüilidade para manter-se na briga pela classificação. Neste primeiro jogo, o técnico Stephen Keshi pôde contar com todos os seus talentos dentro de campo, mas teve que substituir o zagueiro Oboabona, após o jogador lesionar o pé direito.

O que não agradou de fato é que a seleção nigeriana era uma das favoritas a conquistar uma das vagas de classificação para a próxima fase, sendo a equipe que tem disposição, mas que deixou muito a desejar nesta partida. Mas agora, a promessa é de um jogo mais ofensivo e de qualidade por parte dos nigerianos.

Diante da Bósnia-Herzegovina, Stephen Keshi terá à sua disposição um dos seus principais jogadores, o zagueiro Oboabona retorna à equipe. Um jogador muito técnico e com bom porte, além de ter muita qualidade no passe e um defensor imprescindível para o esquema que deverá ser montado por Keshi. Entretanto, devido a lesão ocorrida, o jogador pode não retornar como titular e apenas integrar a equipe reserva.

Ainda, para esta partida, Keshi cobra mais atenção de sua equipe pois, para ele, o excesso de confiança da seleção nigeriana na partida contra os iranianos foi um fator que acabou influenciando no empate sem gols. Não subestimar o adversário é o conselho.

Tecnicamente falando, a seleção da Nigéria é mais completa. O esquema é montado praticamente num 4-4-2, possuindo uma defesa forte, que é composta por Oboabona (que ainda é dúvida para esta partida) - que será substituído provavelmente pelo jogador Joseph Yobo -, além de Omeruo, Ambrose e Oshaniwa, um meio-campo que tem facilidade para elaborar jogadas e que possuem muita qualidade nos passes de bola, além de um ataque de estrelas.

Sem repetir o erro contra os iranianos e com um esquema montado em que Victor Moses aparece mais avançado e pelo lado esquerdo, enquanto que auxiliado por Musa do outro lado, o intuito é puxar fortes contra-ataques e sem deixar falhas na defesa.

Ainda, a Nigéria possui uma certa “tranquilidade”, pois ainda tem pontos somados da primeira rodada, o que poderá ajudar a manter o equilíbrio e o foco dos atletas dentro de campo. Este não é um jogo de desespero, mas um jogo para ser jogado com qualidade e inteligência, que é uma característica de Keshi.

O técnico admite que será um jogo difícil, principalmente pela ótima apresentação do adversário diante da Argentina no primeiro jogo, apesar da derrota. Ele ainda admite que a seleção da Bósnia possui um ótimo ataque, o que pode dificultar um pouco na criação das jogadas, isto pelo fato de o cuidado com a defesa aumentar significativamente. Serão 90 minutos de tensão. Os dois times precisam somar pontos caso queiram chegar na última rodada com chances de se classificarem.