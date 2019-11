Grécia x Costa do Marfim na Copa do Mundo 2014

19:00 Encerramos por aqui nossa transmissão. Obrigado a todos os leitores da VAVEL Brasil que nos acompanharam nessa jornada da classificação grega às oitavas-de-final. Até a próxima e grande abraço!

18:58 A Grécia vai enfrentar a Costa Rica nas oitavas de finais. Já a Colômbia pega o Uruguai.

18:57 O grupo C está definido com Colômbia e Grécia classificados.

18:56 A Costa do Marfim nunca esteve tão próxima de avançar de fase, mas ainda não foi dessa vez.

49' FIM DE JOGO NA ARENA CASTELÃO! A GRÉCIA ESTÁ NAS OITAVAS DE FINAIS, PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA. OS JOGADORES AFRICANOS CHORAM NO GRAMADO E OS GREGOS COMEMORAM MUITO A CLASSIFICAÇÃO.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA GRÉCIA!!!! HISTÓRICO, SAMARAS!! A GRÉCIA SE APROXIMA DE UMA OITAVAS DE FINAL INÉDITA!

45' PÊNALTI PARA A GRÉCIA!!!!

44' A Colômbia amplia contra o Japão, virou goleada 4 a 1.

42' Incrível!!!! Salpingidis invadiu a área e finaizou cruzado, a bola passou chorando e não entrou.

41' A Costa do Marfim se defende como pode. A Grécia vem pra cima pelo gol da classificação.

37' A Colômbia amplia contra o Japão na outra partida do grupo C. Agora, Colômbia 3 a 1 Japão.

34' Na trave de novo!!! É a terceira vez que a Grécia manda uma bola no pau. Em cruzamento de Torosidis, a bola bateu na trave e quase entrou.

33' Substituição na Costa do Marfim: Ovacionado, Drogba deixa o gramado para a entrada de Diomande.

32' Substituição na Grécia: Está saindo o meia Karagounis para a entrada do atacante Gekas.

28' Gervinho foi acionado dentro da área pela esquerda, rolou para Bony que só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes. Com esse empate a vaga é da Costa do Marfim.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA COSTA DO MARFIM!! BONY!

27' Muito perto!! Yaya Toure cobrou escanteio pela direita e Aurier cabeceou com muito perigo. A Costa do Marfim chegou pra valer dessa vez.

23' Cartão amarelo: O volante da Costa do Marfim Serey Die parou o contra ataque e tomou o amarelo. Falta providencial.

22' No travessão!!!!! Salpingidis arriscou de fora da área outra vez e a bola explodiu no travessão de Barry. A Grécia esteve próxima do segundo gol.

20' Bony arriscou de fora da área e a bola passa sem perigos para o goleiro grego. A Costa do Marfim começa a atacar na base do desespero.

16' Cartão amarelo: Contra ataque muito veloz da seleção grega e Kalou foi obrigado a parar na falta. O jogador foi punido.

16' Substituição na Costa do Marfim: Saiu Tiote e entrou o atacante Bony.

13' Barryyy salvou!! Salpingidis chutou muito forte de fora da área e o goleiro da Costa do Marfim espalmou. Grande defesa.

10' A Colômbia está na frente do Japão outra vez. Martinez marcou o gol dos colombianos que agora vencem por 2 a 1 na outra partida do grupo C.

8' Muito perto de ampliar!! Cheistodoulopoulos fez linda jogada individual, deixou dois zagueiros pra trás e finalizou de três dedos. A bola foi pelo lado direito do goleiro Barry.

7' A Costa do Marfim continua jogando pelo empate. Os africanos estão com mais pressa nessa segunda etapa, enquanto os gregos esperam uma bola pra puxar o contra ataque.

4' Tiote soltou a bomba de fora da área mas o goleiro Glykos segurou firme.

1' Quase, quase!! A Grécia começou a segunda etapa com tudo. Em chute de Karagounis, a bola desviou e Barry nem se movimentou. A bola quase entrou.

0' BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO!

18:03 Se os jogos terminarem assim, a Colômbia enfrenta o Uruguai e a Grécia a Costa Rica, nas oitavas de finais.

18:00 Com esses resultados parciais, Colômbia e Grécia estão avançando para a próxima fase da Copa do Mundo.

49' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO CASTELÃO! A GRÉCIA VAI VENCENDO A COSTA DO MARFIM POR 1 a 0.

46' Na outra partida do grupo C, o Japão empata com a Colômbia, 1 a 1.

45' O árbitro equatoriano deu quatro minutos de acréscimos, a partida vai até aos 49 minutos nessa primeira etapa.

42' A zaga da Costa do Marfim saiu jogando mal e Samaris roubou a bola. O grego tocou para o atacante Samaras, que devolveu para Samaris só finalizar e colocar os gregos na frente.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA GRÉCIA!!!! Samaris!

41' Boka chutou pra dentro da área, a bola explodiu na zaga e saiu. A Costa do Marfim tenta chegar nesse fim de primeiro tempo.

37' Cartão amarelo: Entrada muito forte de Droba em Samaris. O jogador da Costa do Marfim foi punido.

34' Karagounis soltou a bomba em cobrança de falta. A bola foi rasteira e Barry encaixou sem dar rebote.

32' Quse o primeiro!!! Contra ataque muito veloz da Grécia. Samaras rolou para Cholevas que chutou de perna direita e quase abriu o placar. A bola explodiu no travessão.

28' Gervinho tentou puxar o contra golpe na velocidade mas foi parado com falta.

24' Substituição na Grécia: Não deu mesmo pro Karnezis, está entrando Glykos. Os gregos já perderam dois jogadores em 25 minutos.

23' Yaya Touré e Drogba invadiram a área grega tocando a bola com perigo. No passe final, Touré forçou o passe e Drogba não conseguiu finalizar.

21' A bola voltou a rolar na Arena Castelão. O goleiro Karnezis continua no jogo.

18' Na outra partida do grupo, a Colômbia abre o placar contra o Japão. 1 a 0, gol de Cuadrado. Esse resultado é bom para Grécia e Costa do Marfim.

17' O goleiro grego Karnezis sente um problema nas costas. A partida está parada no momento para o atendimento médico. A Grécia já perdeu um jogador por contusão nessa partida.

13' Um minuto depois a Grécia respondeu. O lateral Torosidis levou no fundo e cruzou, mas o goleiro Barry estava atento e segurou sem dar rebotes. Segue tudo igual.

12' Yaya Touré cruzou da direita, a bola veio quicando na pequena área e o goleiro Karnezis fez a defesa.

11' Substituição na Grécia: Kone sentiu e foi substituído por Samaris.

8' Drogba lançou Gervinho na corrida. O grego Manolas chegou na frente e afastou pela linha de fundo.

6' A Costa do Marfim tem a pose de bola, mas a Grécia é muito mais perigosa. Os africanos ainda não chegaram na área adversária.

4' A Grécia tentou chegar outra vez. Dessa vez em um levantamente de bola parada pelo lado direito de ataque, mas Tourosidis cometeu falta na hora do cabeceio.

2' O jogo começa animado e a Grécia vem pra cima. O lateral Cholevas tentou cruzamento pela esquerda e o goleiro Barry segurou firme.

0' Autorizou o árbitro! Bola rolando no grupo C. Você acompanha tudo de Grécia e Costa do Marfim a partir de agora.

17:00 Tudo pronto, vai rolar a bola na Arena Castelão. Vale vaga inédita nas oitavas de finais.

16:56 Por sua vez, agora é a vez da execução do hino oficial da Costa do Marfim.

16:55 O hino oficial da Grécia sendo tocando, nesse momento, na Arena Castelão.

16:52 A seleção grega joga com uniforme branco. Já os costa-marfinenses atuam de verde.

16:50 Guiados pela arbitragem, os jogadores de Grécia e Costa do Marfim caminham para a entrada no gramado.

16:48 Para a Grécia, só a vitória interessa. A Costa do Marfim pode se classificar com um empate, dependendo de uma combinação de resultados.

16:45 Aparentemente, a torcida brasileira irá torcer pelos africanos.

16:43 Os jogadores de ambas equipes já retornaram aos vestiários após o aquecimento inicial no gramado do Castelão.

16:40 Muita euforia no Castelão quando o nome de Drogba foi anunciado no time titular da Costa do Marfim.

16:38 O público já se concentra em bom número dentro da Arena Castelão. O clima é de decisão, apenas uma avança. A outra, se despede do Mundial ainda hoje.

16:35 A Grécia está confirmada com Sokratis Papastathopoulos e Lazaros Christodoulopoulos.

16:30 Pela primeira vez nessa Copa do Mundo, o atacante Drogba será titular na Costa do Marfim.

16:28 Caso consiga a vitória contra a Grécia, a Costa do Marfim ficará na segunda classificação e enfrentará a Costa Rica nas oitavas de finais. Os gregos também brigam pela segunda vaga, mas torcem contra os japoneses na partida que ocorrerá simultaneamente.

16:25 Mais cedo a Costa Rica e o Uruguai confirmaram classificação no grupo D. Os uruguaios ficaram na segunda colocação e enfrentaram o líder do grupo C. Quem ficar em segundo nesse grupo, enfrentará a Costa Rica.

16:20 Equipes já em campo para o último treinamento antes do jogo. É jogo decisivo no grupo C.

16:18 Em entrevista à Fifa, Kolo Touré assumiu que essa será a última oportunidade para essa geração da Costa do Marfim fazer história. O jogador promete muito empenho e uma campanha melhor do que nas últimas duas oportunidades: "Em todo caso, esta é a nossa última chance de brilhar neste nível. Estou com 33 anos, o Didier com 36... estamos mais próximos do final do que do início. Vamos saborear esta Copa do Mundo e procurar mostrar algo diferente do que nos dois últimos Mundiais, quando não fomos muito bem. Faremos de tudo para melhorar", encerrou.

16:15 Autor do 1º gol da Grécia em Copas há quatro anos, na África do Sul, o grego Salpingidis quer escrever outra capítulo na história do futebol do país: "Esse gol foi muito importante para mim. Vou guardar com todo o carinho. Está na história e não se apagará. Mas agora vivemos um outro momento, uma nova competição e temos que renovar os nossos objetivos. Nunca passamos de fase e é hora de escrevermos uma outra história. Quero contribuir com isso marcando gols ou ajudando meus companheiros de grupo", finalizou.

16:13 Fique de olho: Gervinho, veloz atacante da equipe africana. O Costa-marfinense é figurinha carimbada no time desde 2007, quando começou a ser convocado. O atacante já balançou as redes dos adversários mais de 15 vezes jogando por sua pátria. Atualmente defende a Roma e está com 27 anos de idade. Gervinho já marcou duas vezes nesse Mundial, na estreia contra o Japão e na segunda rodada contra a Colômbia. (Foto: Divulgação/FIFA)

16:10 Fique de olho: Georgios Samaras, principal atacante do elenco grego. O jogador já disputou mais de 70 partidas por sua pátria. Ao todo são oito gols com a camisa azul e branca da Grécia. Samaras esteve com sua seleção na última Copa do Mundo, há quatro anos, na África do Sul. Atualmente tem seus direitos econômicos ligados ao Celtic. Com 29 anos, Samaras é a esperança de gols da seleção grega. (Foto: Divulgação/FIFA)

16:08 Em coletiva, Sabri Lamouchi, treinador da Costa do Marfim, não adiantou os titulares para a partida contra a Grécia, mas o técnico não escondeu que ficará de olho no outro jogo do grupo que acontecerá simultaneamente: "Não importa com quem eu comece. Todos os 23 entrarão para a história e estão preparados para isso. E claro que seremos obrigados a prestar atenção (nos outros jogos). Vamos acompanhar de alguma maneira. O melhor cálculo é aquele que você não faz. Se entrarmos melhores na partida e fizermos o que temos que fazer, ganharemos e estaremos entre os 16 melhores do Mundial".

16:05 Fernando Santos, técnico da Grécia, se mostrou otimista antes do jogo e frisou que a equipe não deve pensar no resultado da outra partida. O comandante quer foco total no jogo contra a Costa do Márfim: "Acho que não podemos estar pensando negativo. Insistimos nisso de falar sobre o que não deu certo e coisas do tipo. A nossa desvantagem em relação à seleção da Costa do Marfim é que ela depende dela mesma. Temos que nos concentrar no nosso objetivo para conquistar a vitória. Claro que se o Japão vencer complica mais. Se não vencer, fica mais fácil. Mas temos que nos focar no jogo daqui (em Fortaleza) e não no do Japão".



16:02 Na próxima fase, oitavas de finais, os classificados do grupo C, enfrentarão os do grupo D (Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália). Os primeiros colocados enfrentarão os vice-líderes.

16:00 A partida entre Grécia e Costa do Marfim será apitada por Carlos Vera e auxiliada por Christian Lescano e Byron Romero. O trio oficial é do Equador.

15:55 Palco do confronto de daqui a pouco, a Arena Castelão já recebeu outras partidas nessa edição do Mundial. Na primeira fase, os cearenses assistiram a vitória da Costa Rica sobre a Inglaterra por 3 a 1. Na segunda fase, a seleção brasileira estiveram por lá e ficaram no 0 a 0 com o México. Além disso, Alemanha e Gana empataram em 2 a 2 jogando nesse estádio.

15:52 Despedida: Principal personagem da Costa do Marfim durante muitos anos, Didier Drogba está encerrando suas participações em Copas do Mundo pela equipe. Com mais de 60 gols, Drogba não estará na Russia, daqui a quatro anos, se os Costa-marfinenses se classificarem. Droba está com 36 anos e atua seus últimos anos pelo futebol profissional. O atacante esteve com a Costa do Marfim em todas as vezes que o time disputou o Mundial, já são mais de 100 atuações em toda história. (Foto: Divulgação/FIFA).

15:50 Despedida: Com 37 anos, Giorgos Karagounis, está se despedindo das Copas do Mundo. O jogador defende a seleção grega desde 1999. Karagounis fez parte do elenco vencedor da UEFA Euro 2004, em Portugal. O meia é patrimônio da seleção da Grécia e por isso foi convocado mesmo com a idade muito acima da média. Atualmente não é titular, mas tem uma história belíssia dentro da história do futebol grego. (Foto: Divulgação/FIFA).

15:48 A Costa do Marfim jogará uma oitava de final inédita se conseguir uma vitória simples diante da Grécia. Os Costa-marfinenses não dependem de ninguém para conseguir esse objetivo.

15:45 A partida de daqui a pouco tem clima de decisão. As seleções de Grécia e Costa do Marfim nunca jogaram a segunda fase da competição. Os gregos só avançam para as oitavas se conseguirem vencer os africanos e os japoneses não somarem os três pontos contra a Colômbia. Caso o Japão vença, o critério de desempate será o saldo de gols e os asiáticos levam vantagem de dois gols.

15:40 Em preparação para a Copa do Mundo no Brasil, a Costa do Marfim passou pelos Estados Unidos, onde realizou dois amistosos. O saldo foi de 50%, já que perdeu a primeira partida para a Bósnia, equipe na qual disputará o Mundial, por 2 a 1 e venceu El Salvador pelo mesmo placar com gols de Didier Drogba e Gervinho.

15:38 A Grécia realizou alguns amistosos em preparação ao Mundial. Em um deles, os gregos venceram a seleção da Bolívia por 2 a 1, Kone e Katsouranis marcaram os gols europeus, enquanto Cardozo descontou.

15:35 A situação da Costa do Marfim é mais confortável. Os africanos estão na segunda colocação do grupo C e podem se classificar até com o empate, caso o Japão não vença a Colômbia. Os Costa-marfinenses estrearam contra o Japão na Arena Pernambuco e venceram por 2 a 1. Na segunda rodada, contra a Colômbia no Mané Garrincha, derrota por 2 a 1.

15:33 A seleção grega ainda não conseguiu vencer na Copa do Mundo desse ano. Em duas partidas, a equipe conseguiu somar apenas 1 ponto. Na estrea, contra a Colômbia, no Mineirão, a Grécia sofreu uma derrota por 3 a 0. No último jogo, contra o Japão, na Arena das Dunas, empate por 0 a 0, mesmo jogando o segundo tempo inteiro com um homem a menos.

15:30 Grécia e Costa do Marfim jamais se enfrentaram em uma edição de Copa do Mundo. A partida de hoje será inédita para ambas equipes.

15:25 A seleção da Costa do Marfim chegou em solo brasileiro no último dia 6, com atraso e muita tietagem. Eles desembarcaram no Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas, e seguiram para Águas de Lindoias - local onde ficaram hospedados e treinando durante o Mundial - no ônibus personalizado da FIFA que trás a frase "Os Elefantes rumo à conquista do Brasil".

15:23 A seleção da Grécia desembarcou no dia 08 no aeroporto de Aracaju (SE), cidade que fica o centro de treinamento dos gregos durante a Copa do Mundo 2014. A chegada estava prevista para a tarde do dia 07, mas devido a um problema na aeronave no voo que viria doa EUA onde a Grécia participou de um amistoso pré Copa, os gregos só chegaram no dia seguinte

15:20 Essa equipe marfinense é considerada a "geração de ouro" da seleção e após essa Copa do Mundo será necessário uma renovação, já que os principais jogadores já ultrapassaram os 30 anos de idade. O zagueiro de 33 anos do Liverpool, Kolo Touré é enfático ao falar sobre as chances de seu time no torneio: "É agora ou nunca para a nossa seleção", declarou o experiente defensor. (Foto: Divulgação/FIFA)

15:18 A seleção Marfinense de futebol está na sua sua terceira participação em mundiais de forma consecutiva. Nas outras oportunidade a Costa do Marfim não conseguiu chegar até as oitavas de finais. Em 2006, na Alemanha, ficou no grupo C ao lado de Argentina, Holanda e Sérvia. Os africanos somaram apenas três pontos e terminaram na terceira colocação. Há quatro anos, jogando no seu próprio continente, foi sorteada para ficar no grupo G junto com Brasil, Portugal e Coreia do Norte. Dessa vez somou quatro pontos, mas também não avançou.

15: 15 A Grécia joga contra o Japão por uma vaga, inédita, nas oitavas de finais. O experiênte Giorgos Karagounis, que aos 37 anos está se despedindo da equipe, comentou sobre essa possibilidade: "Nosso grande objetivo neste Mundial é passar de fase, algo que nunca conseguimos. Ficarei feliz de fazer deste grande feito para o nosso país". (Foto: Divulgação/FIFA).

15:12 A Copa do Mundo no Brasil é a terceira na história do futebol grego. Os europeus estiveram pela primeira vez no torneio em 1994, nos Estados Unidos. Nessa oportunidade, estiveram no grupo D ao lado de Nigéria, Bulgaria e Argentina. Estreante no Mundial, a Grécia não somou nenhum ponto e não passou da fase de grupos. Em 2010, em sua segunda participação, na África do Sul, ficou no grupo B com Argentina, Coreia do Sul e Nigéria e outra vez não conseguiu passar para as oitavas.

15:10 Para chegar em solo brasileiro, a seleção da Costa do Marfim disputou as eliminatórias africanas. Na primeira fase, a equipe sobrou no grupo C, que ainda contava com Marrocos, Tânzania e Gâmbia. Os Costas-marfinenses somaram 14 pontos e ficaram na primeira colocação. Na fase final, em confronto direto, disputou a vaga com Senegal. A Costa do Marfim venceu o primeiro jogo por 3 a 1, jogando em casa. Na partida de volta, empate por 1 a 1 e vaga garantida.

15:08 A Grécia disputou as eliminatórias europeias para chegar até o Brasil. Os gregos estavam no grupo G ao lado de Bósnia, Eslováquia, Lituânia, Letónia e Lichtenstein. A equipe ficou em segundo lugar, atrás apenas da Bósnia. Essa colocação lhe deu o direito de disputar uma repescagem contra a Romênia. No primeiro jogo, em casa, vitória por 3 a 1. Na partida de volta, em Bucareste, o empate por 1 a 1 selou o passaporte dos gregos.

15:06 Com a classificação da Colômbia confirmada, Grécia e Costa do Marfim, além do Japão, disputam a segunda vaga na partida de hoje.

15:04 O confronto entre Grécia x Costa do Marfim acontecerá simultaneamente com Japão x Colômbia que jogam na Arena Pantanal em Cuiabá.

15:02 A partida será válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O jogo é do grupo C, que além de Grécia e Costa do Marfim, conta com Japão e Colômbia.

15:00 Boa tarde à você que navega na VAVEL Brasil! Estamos iniciando mais uma transmissão da Copa do Mundo 2014. Hoje acompanharemos a partida entre Grécia e Costa do Marfim. O confronto será disputado às 17h, na Arena Castelão, no Ceará.