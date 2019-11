Fique de olho: Sokratis Papastathopoulos, zagueiro da Grécia

Com 26 anos, Sokratis Papastathopoulos é um dos principais jogadores da seleção da Grécia, cuja conseguiu uma classificação inédita para as oitavas de finais da Copa do Mundo. Ao lado do companheiro de posição Manolas, o atleta joga pelo lado direito e compõe a zaga da equipe grega que, apesar de ter sofrido quatro gols na primeira fase, é tradicionalmente um dos melhores setores do time.

Papasthathopoulos tem passagem por diversas categorias de base da seleção grega. O jogador vem sendo convocado desde o sub-17 até a equipe principal. Em 2008, o zagueiro recebeu sua primeira chance no time de cima e nunca mais saiu. Jogando com a camisa da Grécia já são quase 50 jogos completos, marca que só será alcançada se o time chegar até a final, no dia 13 de julho no Maracanã.

A Copa do Mundo no Brasil é a terceira na história do futebol grego. O zagueiro Sokratis Papastathopoulos está disputando a competição pela segunda vez de forma consecutivo. O jogador esteve presente na África do Sul, há quatro anos, quando os gregos não passaram da primeira fase, após ficarem no grupo B com Argentina, Coréia do Sul e Nigéria. Foram três pontos somados, uma vitória conquistada e apenas a terceira colocação. Nessa edição, a Grécia fará contra a Costa Rica uma oitava de final inédita, no próximo domingo (29), na Arena Pernambuco, em Recife. Caso avance no Mundial, enfrentará o vencedor de México e Holanda.

Sokratis esteve presente nas três partidas da primeira fase, quando a Grécia foi derrotada pela Colômbia por 3 a 0, no empate sem gols com a Coréia do Sul e na vitória diante da Costa do Marfim por 2 a 1 na última terça-feira (24). O atleta é peça fundamental do setor defensivo grego e surge como principal esperança para segurar o ataque dos costarriquenhos.

Se mantiver a evolução e as boas atuções, Sokratis Papastathopoulos ainda terá a oportunidade de disputar mais uma Copa do Mundo na carreira, caso a Grécia consiga a classificação para o Mundial de 2018, na Rússia. O jogador chegaria a marca de três Copas na carreira, algo que nenhum jogador grego fez em toda história.

Ficha técnica Nome Sokratis Papastathopoulos Data de nascimento 09 de junho de 1988 Idade 26 anos Altura 1,83 m Peso 82 kg Clube Borussia Dortmund

Temporada 2013/14

Sokratis Papastathopoulos começou a carreira no seu próprio país jogando pelo AEK Atenas e com passagem pelo Niki Volou. Em 2008 se transferiu para o futebol italiano, onde teve boas atuações pelo Genoa e em seguida foi para o Milan, mas jogou poucas partidas. Em 2011, Sokratis adentrou no futebol alemão, de onde não saiu até hoje. O zagueiro foi jogador do Werder Bremen por dois anos e desde o ano passado é atleta do Borussia Dortmund.

Com a camisa 25, Papastathopoulos defendeu os aurinegros nessa temporada 2013-14. O jogador é opção do técnico Jurgen Klopp no banco de reservas, pois a dupla titular é composta por Subotic e Hummels. O atleta esteve no elenco do Borussia que chegou até as quartas de finais da Champions League nessa temporada, foi vice-campeão da Copa da Alemanha e terminou sem segundo lugar na Bundesliga.

Números pelo Borussia Dortmund em 2013/14 Competição Partidas Gols Assistências CA CV Bundesliga 28 1 2 4 1 Copa da Alemanha 5 0 0 1 0 Champions League 6 0 0 0 0 Total 39 1 2 5 1