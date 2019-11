Costa Rica e Grécia se enfrentam por vaga inédita nas quartas da Copa do Mundo

Desacreditadas na primeira fase, Costa Rica e Grécia surpreenderam em seus respectivos grupos e farão uma disputa pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Costarriquenhos e gregos entram em campo nesse domingo (29), às 17h, na Arena Pernambuco, em Recife. Essa será a segunda vez que a seleção de Costa Rica jogará nesse estádio, a primeira oportunidade foi na fase de grupos na vitória sobre a Itália por 1 a 0. Já os gregos atuarão pela primeira vez nesse gramado.

O Mundial no Brasil deste ano é o de número vinte em toda história. As seleções de Costa Rica e Grécia jamais estiveram entre os oito primeiro colocados. Essa é a quarta oportunidade dos costarriquenhos disputarem a competição. Sua melhor campanha havia sido logo na estreia, em 1990, na Itália, quando conseguiram chegar até as oitavas de final, mas caíram para a Tchecoslováquia por 4 a 1. A Costa Rica conseguiu igualar seu feito nessa edição e tenta uma vaga nas quartas, inédita. O histórico grego não é muito diferente. A Grécia está disputando a Copa do Mundo pela terceira vez na história e somente nesse ano conseguiu avançar da fase de grupos. Nas últimas duas oportunidades, em 1994 e em 2010, não havia conseguido ir até as oitavas.

A campanha da Costa Rica na fase de grupos foi surpreendente. A equipe era dada como eliminada antes mesmo da bola rolar. O sorteio da Fifa foi ingrato com os costarriquenhos, pois o colocaram no grupo D, chamado de grupo da morte, ao lado de três campeãs mundiais - Inglaterra, Itália e Uruguai. No primeiro confronto, a seleção teve pela frente o Uruguai, que ainda não contava com Suárez, que se recuperava de uma lesão no joelho. Após sair atrás no placar, a Costa Rica virou o jogo e venceu por 3 a 1. Mesmo com a vitória sobre a Celeste, alguns ainda desacreditavam que eles poderiam avançar até as oitavas. Na segunda rodada, o confronto contra a Itália encerrou de vez as dúvidas. A Costa Rica venceu por 1 a 0, garantiu a vaga antecipada e pôde jogar com tranquilidade contra a Inglaterra na última rodada. O empate sem gols selou a merecida liderança.

Se a Costa Rica não teve sorte no sorteio, a Grécia não pode dizer o mesmo. Os gregos caíram no grupo C, ao lado de Colômbia, Costa do Marfim e Japão. Mesmo com todo equilibrio, a equipe só conseguiu a vaga no último segundo, em um pênalti convertido por Samaras contra a Costa do Marfim, sacramentando a vitória por 2 a 1 e a vaga inédita na segunda fase. Antes disso, a Grécia havia sido derrotada na estreia para a Colômbia, por 3 a 0, e empatado com o Japão em 0 a 0, mesmo jogando todo o segundo tempo com um atleta a menos. Os gregos terminaram a primeira fase em segundo lugar com uma vitória, uma derrota e um empate, foram quatro pontos conquistados.

Costa Rica e Grécia jamais se enfrentaram em toda a história. O confronto das oitavas de final do Mundial de 2014, nesse domingo (29), em Recife, será o primeiro duelo entre as equipes. O vencededor dessa partida enfrentará Holanda ou México, que jogam no mesmo dia, às 13h, no outro lado da chave. Quem avançar, chegará entre os oitos finalistas pela primeira vez.

Com direito a treino com portões fechados, técnico da Costa Rica faz mistério para o confronto decisivo

Tentando surpreender a seleção da Grécia, o técnico Jorge Luis Pinto faz grande mistério e não revela o time que começa jogando na partida desse domingo (29). A equipe treinou por volta de três horas seguidas em Santos, na Vila Belmiro, com portões fechados, antes de viajar para Recife, local do confronto das oitavas de final. A delegação seguiu para São Paulo, às 14h dessa sexta-feira (27), onde pegou voo para o Nordeste.

O time que enfrenta a Grécia ainda não está definido. Segundo Luís Marin, auxiliar técnico, existe a possibilidade de mudanças de um ou dois jogadores em relação ao time que disputou a primeira fase do torneio. Durante a atividade pela manhã, os Ticos treinaram jogadas de bola parada, tanto ofensiva como defensiva. Há uma preocupação, por parte do treinador Jorge Luis, com as jogadas da seleção grega.

Com a possibilidade de disputas de pênaltis, caso haja empate, a seleção da Costa Rica treinou exaustivamente cobranças de penalidades no CT do Santos. Apesar de não querer que o confronto leve esse caminho, Luís Marin declarou que a possível lista de cobradores já está pronta.

"Não pretendemos chegar até lá (pênaltis), mas tudo isso conta. Eles podem ser determinantes. Temos a lista de candidatos, mas temos de analisar quem ficará em campo até o final da partida. É preciso ter variantes para qualquer eventualidade", encerrou o auxiliar.

Embora tenha repetido o discurso de que todo jogo é complicado, o atacante Cristian Bolaños não escondeu que tinha preferência em enfrentar a Grécia nas oitavas de-final, em relação aos outros concorrentes do grupo C.

"Qualquer partida e qualquer equipe serão difíceis. De todos, creio que (a Grécia) era quem preferíamos (enfrentar). Mas não é surpresa. É futebol", declarou o atacante.

Apesar de já ter batido dois campeões mundiais e ter garantido classificação às oitavas com uma rodada de antecipação, Jorge Luis Pinto não fala em favoritismo. O treinador manteve os pés no chão e afirmou que espera um duelo muito difícil pela vaga na próxima fase da Copa do Mundo.

"Isso é futebol. Qualquer um dos quatro (times do grupo C) poderia se classificar. A Grécia será uma equipe difícil, complicada. Vamos analisá-los e nos prepararmos", comentou o treinador.

O goleiro Keylor Navas seguiu a linha do treinador e fez pedido ao time para que consigam sair com a classificação.

"Precisamos ter a mesma mentalidade que tivemos até agora. Esperamos sair vitoriosos", finalizou o goleiro.

A seleção da Costa Rica aposta no poder ofensivo de Joel Campbell. O camisa 9 é a principal esperança de gols dos costarriquenhos. Citados por muitos como um dos melhores jogadores da primeira rodada da Copa do Mundo, quando a Costa Rica enfrentou o Uruguai, Campbell chega às oitavas com a responsabilidade de marcar gols na Grécia, que prioriza bastante o setor defensivo.

Além de ajudar dentro do campo, a comissão técnica conta com as informações do atacante, já que o jogador atua no futebol grego pelo Olympiacos e conhece os convocados da seleção grega. O volante Yeltsin Tejeda comentou essa situação e assumiu conhecer pouco os adversários:

"Sim, já perguntamos (a Campbell sobre a Grécia) e há três ou quatro jogadores titulares que já sabemos que são fortes. Vimos que eles marcam bem e têm contra-ataques letais. Eles precisam de uma bola para decidir. Teremos de ter cuidado. Penso que será um jogo diferente. (A Grécia) É um rival do qual nós sabemos pouco, mas, agora, vamos observá-los bem. É o que temos de fazer. Já falamos com Joel, ele nos passou algo", finalizou Tejeda.

O zagueiro Michael Umaña foi mais um a assumir que não conhece muito bem os jogadores que irão enfrentar nesse domingo (29).

"Sabemos que o Joel conhece muitos dos jogadores deles. Temos de seguir com humildade e trabalhando", disse o defensor.

A Costa Rica chega nas oitavas de final com uma campanha superior a da Grécia. Enquanto os gregos só se classificaram no último momento, mesmo estando em um grupo considerado mais fácil, os costarriquenhos avançaram para a próxima fase vencendo campeãs mundias e terminando na liderança. Apesar disso, o volante Tejeda rechacou qualquer tipo de favoritsmo.

"Não pensamos assim. Pensamos que se eles se classificaram, é porque são melhores. Eles venceram uma excelente equipe como a Costa do Marfim. Não vamos nos sentir relaxados. Temos de entrar em campo com o dobro de motivação", encerrou o volante.

Apesar do mistério, a equipe da Costa Rica deve ir a campo com: Keylor Navas; Michael Umaña, Giancarlo González e Óscar Duarte; Christian Gamboa, Yeltsin Tejeda, Celso Borges e Junior Diaz; Bryan Ruiz, Joel Campbell e Cristian Bolaños.

Grécia enfrenta a Costa Rica para continuar fazendo história na Copa do Mundo no Brasil

Se a Costa Rica faz mistério para revelar as mudanças na equipe, na Grécia é diferente. No último treino em Aracaju, local onde a delegação está hospedada desde que desembarcou em solo brasileiro, o técnico Fernando Santos deu sinais de que haverá mudanças na equipe, em relação ao time que conseguiu a vaga contra a Costa do Marfim. Uma dessa subsitituições será por problemas físicos. O goleiro Karnezis, que chegou a sair do jogo contra os elefantes africanos, provavelmente não terá condições de voltar ao time. A vaga deve ficar com Glykos, que entrou na última partida. A outra mudança deve acontecer no ataque, já que Christodoulopoulos deve ganhar o lugar de Gekas.

Apesar de ter treinado entre os onze que começam jogando, o treinador Fernando Santos ainda não confirmou que Christodoulopoulos começará jogando nesse domingo (29). Durante a coletiva, o atacante aproveitou o espaço para convencer o comandante a lhe dar uma chance no setor ofensivo.

"Conseguimos uma classificação inédita e gostaria muito de poder entrar em campo e mostrar minhas qualidades. Me esforço muito nos treinos e estou pronto para ser solicitado pelo técnico Fernando Santos", declarou o jogador.

O atacante ainda comentou sobre o confronto.

"A Costa Rica é uma boa equipe e surpreendeu a todos, mas também conseguimos surpreender e passar de fase. Todos estão crescendo na competição e acho que não teremos muitas dificuldades. Estamos preparados para ganhar", finalizou Christodoulopoulos.

A delegação grega desembarcou em Recife, local da partida contra a Costa Rica, nessa sexta-feira, após o treino pela manhã no Estádio Batistão, em Aracaju. Caso passe para as quartas de final, a Grécia ficará hospedada em Salvador, cidade que vai receber jogo da fase seguinte do chaveamento da segunda fase da Copa.

O bom futebol do atacante da Costa Rica, Joel Campbell, não é novidade para os gregos. O zagueiro Manolas atua com o costarriquenho no Olympiacos e já alertou sua equipe sobre as qualidades do centroavante.

"Um jogador de muitas qualidades. Uma grande referência para a seleção da Costa Rica. Ele é rápido, tem ótima visão de jogo e sabe se colocar muito bem na área, além de ser um grande definidor de jogadas. Precisamos estar muito atentos para não dar espaços para ele. Qualquer chance que ele tiver será fatal. Não podemos deixá-lo trabalhar", disse o defensor.

Manolas relembrou as dificuldades que ambas equipes estiveram para chegar até essas oitavas de final.

"Eles fizeram o que parecia improvável. E nós também superamos coisas incríveis para estar aqui. Por isso acredito que será uma grande batalha. Estamos muito confiantes no nosso potencial", concluiu o zagueiro.

Georgios Samaras é o principal atacante do elenco grego. O jogador já disputou mais de 70 partidas por sua pátria azul e branca. Samaras esteve com sua seleção na última Copa do Mundo, há quatro anos, na África do Sul. Com 29 anos, o atleta é a esperança de gols da seleção grega nessa fase de oitavas. Na fase de grupos, Samaras marcou apenas um gol e foi o mais importante de todos. O camisa 7 sofreu e converteu o pênalti que deu a classificação para a seleção da Grécia.

Em outra oportunidade, após o fim da última partida, o atacante exaltou o trabalho feito pela comissão técnica e afirmou que os gregos nunca desacreditaram que poderiam chegar à uma oitavas de final inédita.

"O bom trabalho prevaleceu. Nós nunca paramos de acreditar que poderíamos nos classificar. Até o último minuto", disse Samaras.

O centroavante grego também revelou o que passou por sua cabeça momentos antes da cobrança que garantiu a vaga.

"Não lembro de nada que estava sentindo. Só pensava em mandar a bola para o fundo da rede. Temos muito orgulho da nossa seleção e do nosso time. Espero que possamos levar alguma alegria ao nosso povo, em casa", encerrou o atacante.

Comandada pro Samaras e companhia, a Grécia quer continuar fazendo história na Copa do Mundo. Os gregos chegam nessa fase sem favoritismo, mas caso derrote a Costa Rica no domingo (29), disputarão com Holanda ou México em partida válida pelas quartas de final. O fato é que essa geração grega, que perderá alguns atletas para o próximo Mundial, devido as idades elevadas, já entrou para história no futebol do país com essa chegada até a segunda fase da competição.

Com as mudanças previamente sinalizadas, o técnico Fernando Santos deve mandar a seleção grega à campo com Glykos (Karnezis), Holebas, Manolas, Sokratis e Torosidis; Samaris, Maniatis e Katsouranis; Christodoulopoulos, Salpingidis e Samaras.