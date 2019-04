Para continuar fazendo história, Campbell pede Costa Rica sem medo da Holanda

Sensação da Copa do Mundo, a seleção da Costa Rica quer continuar surpreendendo nessa competição. Após a classificação sofrida diante da Grécia, nos pênaltis, no último domingo (29), os costarriquenhos terão pela frente a Holanda, atual vice-campeã do Mundial e que venceu o México por 2 a 1, em uma virada dramática nos últimos minutos.

Os Ticos vêm fazendo história no torneio, já que a Costa Rica foi dada como eliminada antes mesmo da bola rolar. A equipe foi sorteada para ficar no grupo da morte ao lado de Uruguai, Inglaterra e Itália, três campeãs mundiais. Todavia, eles conseguiram uma classificação histórica na liderança do grupo e disputaram as oitavas de final pela segunda vez na história. Após passar pela Grécia, os costarriquenhos terão que continuar jogando um futebol sem medo, se quiserem ir mais longe. É o que pede Joel Campbell, principal jogador da equipe.

"Jogamos todas as partidas sem medo e não mudaremos agora. Eles possuem um bom time, mas não vamos mudar o nosso estilo. Vamos trabalhar para fazer um bom jogo contra a Holanda", disse o atacante.

Campbell reconheceu que a equipe teve um grande desgaste na última partida, mas acredita que o tempo de descanso é suficiente e isso não será problema para enfrentar os Laranjas.

"Tive algumas dores, mas tinha que continuar. Tivemos que jogar a prorrogação e isso nos cansou, mas teremos alguns dias até o próximo jogo. Então, não acredito que o desgaste irá nos prejudicar. Vamos descansar e fazer uma grande partida", afirmou o jogador.

Essa geração da Costa Rica já entrou para história do futebol no país e até do continente. Afinal, é a primeira vez que um time da América Central consegue ficar entre as oito melhores seleções do mundo. Entretanto, segundo Joel Campbell, é possível ir mais longe.

"Estamos contentes e tivemos um dia para entrar na história, mas temos que seguir em frente. Precisamos ficar tranquilos, pois podemos continuar a fazer história", finalizou Campbell.

A Costa Rica volta à campo no próximo sábado (5), contra a Holanda, na Arena Fonte Nova. A partida será válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. Após entrar como favorito contra a Grécia, os costarriquenhos disputarão outra partida nesse Mundial como zebra. Se o retrospecto for o mesmo da fase de grupos, as chances de classificação são grandes.