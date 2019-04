Marcelo reconhece superioridade do Atlético na eliminação do Real na Copa del Rey

Após o empate em 2 a 2 e a eliminação do Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, para o rival Atlético de Madrid, os jogadores e o técnico Carlo Ancelotti, concederam entrevistas e pediram desculpas a torcida e admitiram que o adversário mereceu a classificação para as quartas de final da Copa del Rey. Na próxima fase, os colchoneros enfrentam o Barcelona.

O lateral Marcelo admitiu que o Atlético foi superior, porém, disse que se sente orgulhoso da equipe que, por nenhum momento, abaixou a cabeça

"O Atlético foi sim superior. Temos que dar os créditos a eles também porque foram totais merecedores da classificação. Mas estou orgulhoso da equipe, tentamos até o final, momento algum desistimos ou baixamos a cabeça, mas era um resultado muito difícil de reverter"

Quem também falou foi Cristiano Ronaldo, que marcou o gol de empate, pediu desculpas a torcida pela eliminação e agradeceu pelo espetáculo que eles proporcionaram, e lamentou as chances desperdiçadas no primeiro tempo. "O Atlético tem estado muito bem, jogam um futebol onde possuem uma equipe consistente e sabem sair bem para o ataque, leva tempo e muito trabalho para conquistar isso. É muito bom para a Liga espanhola num geral. Gostaria de pedir perdão a torcida que hoje estava impressionante. Fomos muito superiores a eles no primeiro tempo, tivemos muitas ocasiões e acabamos desperdiçando. Mas isso é passado, agora temos que seguir trabalhando", disse.

O jogador afirmou que agora a equipe tem de focar na Liga BBVA e na Champions como objetivos para a temporada. "Temos a Liga onde somos líderes no momento e temos um jogo a menos do que eles, e temos também a Champions League. Esses serão nossos focos agora. Temos que ficar contentes por termos a semana agora para poder trabalhar e focar nessas competições"

Consciente, o treinador Carlo Ancelotti admitiu que a equipe pagou pelos erros que cometeu, mas destacou a grande atuação de seu time no primeiro tempo

"Temos que admitir que a equipe pagou pelos erros que cometeu, foi o que mudou toda a partida. Pagamos caro pelos nossos erros, até porque nosso primeiro tempo foi muito bom, estou encantado com minha equipe porque não poderíamos termos jogado melhor, mas o maior problema foi sair atrás no começo da partida. Cometemos erros que não costumamos cometer, é a primeira vez que isso nos acontecer e acredito que não irá acontecer de novo. Depois que saímos atrás do placar, tudo ficou muito difícil, foi um golpe muito forte. Mas seguimos criando oportunidades e com um ritmo muito forte e com muita profundidade", comentou o treinador