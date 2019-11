Dois clubes de Paris e time de cidade de 6 mil habitantes sobem à Ligue 2

Na última sexta-feira (22), foi realizada a última rodada do Championnat National, o terceiro escalão da pirâmide do futebol francês. E curiosidades sobre os times promovidos da divisão semiprofissional não faltam. As equipes agraciadas com o acesso à Ligue 2 foram Red Star, Paris FC e Bourg-Péronnas. Os dois primeiros não participavam da segunda divisão há várias décadas, e o último jamais havia alcançado tal nível.

Primeiro clube de futebol da capital francesa, o Red Star FC foi fundado no ano de 1897 por ninguém mais e ninguém menos do que Jules Rimet, presidente da Federação Francesa de Futebol de 1919 a 1942 e mandatário da Fifa entre 1921 e 1954. Cinco vezes campeão da Coupe de France e um dos clubes fundadores da liga francesa, a agremiação parisiense retorna ao segundo escalão 16 anos após sua última participação. O período fora da elite é maior ainda: 40 anos. Sua casa é o Stade Bauer, localizado em Saint-Ouen, comuna dos arredores de Paris.

Entre seus maiores jogadores estão o argentino Guillermo Stábile, artilheiro da Copa do Mundo de 1930, e Safet Susic, estrela da seleção da Iugoslávia nos anos 70 e 80 e técnico da Bósnia e Herzegovina no Mundial de 2014.

L'Étoile Rouge conquistou a terceirona. O título dos comandados de Sébastien Robert veio em partida antológica: uma vitória de 4 a 3 sobre o Fréjus, de virada, fora de casa, na penúltima rodada. Nesse compromisso, os estrelados reverteram uma desvantagem que chegou a ser 2 a 0 e de 3 a 1. Os três gols saíram nos acréscimos da segunda etapa - aos 46, 47 e 48 minutos, respectivamente.

Não à toa o time teve o melhor ataque da competição, com 68 gols marcados em 34 partidas. A campanha vitoriosa incluiu goleadas como 8 a 0 sobre o Chambly, em casa, e 5 a 0 frente ao Istres, fora de casa, e se encerrou com um empate em 3 a 3 com o Amiens, em seus domínios. O campeão somou 70 pontos.

Também sediado em Paris, o Paris FC é mais novo: foi formado em 1969. Mais tarde, o clube se fundiu com o Stade Saint-Germain. Assim como o Red Star, o clube também passou por diversas fusões ao longo da história. A fusão com o Stade Saint-Germain, inclusive, ajudou a formar o Paris Saint-Germain, atual tricampeão da primeira divisão francesa. Fundado em 1970 e adquirido pelo grupo Qatar Sports Investments em 2011, o PSG vem dominando o futebol nacional e crescendo no cenário internacional.

O PFC disputou três edições da atual Ligue 1. Campeão da segunda divisão em 1970/1971, o escrete foi o 12º colocado na elite em 1972/1973 e caiu na temporada seguinte, quando ficou na 19ª posição. A última participação se deu em 1978/1979, quando também militou no 19º posto e foi rebaixado mais uma vez. O Stade Charléty é o local onde a equipe do subúrbio parisiense manda seus jogos.

Vice-campeão do National nesta temporada, com 66 pontos acumulados, e treinado por Christophe Taine, o Paris não disputava a segundona desde 1983. Em novembro de 2014, foi especulado o interesse de um empresário emiratense em adquirir o clube. Entretanto, tudo não passou de rumores. Um empate sem gols com o rebaixado CA Bastia na última rodada foi o suficiente para confirmar o acesso.

Fundado em 1942, o Bourg-Péronnas sempre alternou entre o amadorismo e o semiprofissionalismo e adquirirá o status de time profissional pela primeira vez em sua história. A sede do clube é a cidade de Péronnas, que tem apenas 6.135 habitantes - dado de 2008 - e se localiza na região do Ródano-Alpes. A casa dos Bleus et Blancs é o modesto Estádio Municipal de Péronnas, cuja capacidade é de 4.800 pessoas.

O emblemático acesso foi conquistado na última rodada, com uma vitória de 2 a 0 sobre o Boulogne. A equipe de Hervé Della Maggiore somou os mesmos 66 pontos do Paris FC, porém levou desvantagem no confronto direto, primeiro critério de desempate. O terceiro colocado teve o artilheiro do certame (o jovem atacante senegalês Papis Sané, de 23 anos, com 20 gols) e o segundo melhor ataque entre os participantes (57 tentos anotados), além da melhor defesa (25 gols sofridos, mesmo número do Luçon, quinto colocado).

Quem brigou ponto a ponto com PFC e B-P pelo acesso foi o tradicional Strasbourg, campeão francês em 1979 e detentor de três taças da Coupe de France, além de uma da Coupe de la Ligue. Entretanto, o Racing colecionou 65 pontos e "bateu na trave".

Agora, o Bourg-Péronnas deve se organizar para atender aos requisitos da Liga de Futebol Profissional (LFP), organizadora da Ligue 1 e da Ligue 2, e da Direção Nacional de Controle e de Gestão (DNCG), carro-chefe das finanças dos clubes franceses, e, assim, poder disputar o segundo escalão do futebol francês. O clube não quer repetir a triste história do Luzenac, decorrida antes da temporada passada.