Roque Santa Cruz: o eterno artilheiro da seleção paraguaia

A seleção paraguaia de futebol é, sabidamente, uma das equipes que correm por fora na 44ª edição da Copa América. Intergrante de um grupo dificílimo - que conta com a Argentina e a com a atual campeã Celeste Uruguaia - a equipe albirroja, como é popularmente conhecida, terá que se superar para desbancar os rivais favoritos.

Finalista da última edição da competição sulamericana em 2011, o time do técnico Ramón Díaz contará com trinta jogadores para a disputa da mais antiga competição continental entre seleções. Dos jogadores convocados, o mais experiente e prestigaido é Roque Santa Cruz, veterano de 33 anos. Vivendo seus últimos anos de seleção, o atacante não é só homem de confiança de Díaz, como, também, referência no setor ofensivo.

Indispensável entre os titulares, Santa Cruz também vai ao Chile como maior artilheiro da seleção de seu país; são quase 30 gols marcado pelo centroavante, que dificilmente será ultrapassado pelos concorrentes na artilharia. Vitorioso, o jogador passou por diversos países, tendo disputado os maiores campeonatos do mundo, como a Bundesliga, Premier League e Liga das Estrelas, na Espanha.

No próximo dia 11 de junho, Roque Santa Cruz estréia, talvez, pela última competição que disputará vestindo as cores paraguaias. A bagagem do atacante é essencial para dar uma boa colocação ao seu país no torneio e a expectativa da torcida é que a seleção resgate o sucesso da última Copa América, em 2011, quando o time pagaraguaio chegou à decisão.

Dos primeiros passos à seleção

Desejo de qualquer menino paraguaio nascido nos anos 80, Roque Santa Cruz apresentou talento logo cedo. Aos 9 anos de idade, o menino de Assunção já fazia parte do Club Olímpia, time de tradição no país. Mesmo muito jovem, chamou atenção pela capacidade de fazer gols e seguiu como atleta do clube até ser chamado para treinar entre os titulares em 1996, quando ainda tinha 15 anos de idade.

Aos 16 anos fez sua primeira partida como profissional e nos dois anos seguintes se sagrou bicampeão nacional. Pelo rápido sucesso, as primeiras convocações à seleção não demoraram: foi chamado para vestir as cores da seleção sub 20, no mesmo ano em que foi contratado pelo Bayern de Munique.

O ano de 1999 decretou a ascenção de Santa Cruz. Após marcar três gols em uma mesma partida, ainda nas divisões de base, subiu à seleção principal. Tudo isso aos 17 anos de idade.

E foi em uma edição de Copa América, em 1999, que o goleador fez sua primeira participação. Mesmo anfitriã, a seleção Paraguaia não chegou ao menos entre os três colocados, mas teve o jovem Santa Cruz como artilheiro do time no torneio, com 3 gols.

Fama, lesões e títulos

Vendido ao Bayern de Munique aos 17 anos, quando também trilhava seus primeiros passos na seleção, Roque Santa Cruz já era muito sondado por grandes clubes da europa, que viam nele um craque em potencial.

Mesmo muito novo, o atacante já colecionava títulos e ganhou destaque em suas primeiras aparições com a camisa albirroja.

A primeira temporada do jogador na Alemanha não foi das melhores. As lesões começaram a aparecer, rendendo apenas 5 gols ao jogador em seu ano de estréia. Vivendo temporadas pouco regulares, o paraguaio encerrou seu ciclo no clube alemão em 2007, com 155 partidas e 31 gols marcados. Apesar das poucas aparições, o jogador saiu de Munique com diversos títulos, entre eles a Uefa Champions League dos anos 2000.

O esperado protagonismo do centroavante seria exaltado na Premier League, entre os anos de 2007 e 2009. Atuando pelo Blackburn, o atacante enfim se destacou, marcando 23 gols em 57 jogos. No auge de sua passagem pelo clube inglês, foi nomeado "jogador do mês" em janeiro de 2008.

Após boa temporada no Blackburn, Santa Cruz se transferiu ao Manchester City, para novamente tentar destaque em um time de maior expressão. Sem sucesso mais uma vez, disputou 20 partidas e marcou apenas 3 gols. Era a hora de tentar a sorte na Espanha.

Emprestado ao Real Bétis e, posteriormente, ao Málaga, o jogador obteve mais sucesso e aumentou sua média de gols. Fez mais que o dobro dos feitos na última passagem pelo futebol inglês. Quando seu empréstimo com o Manchester City terminou, o clube de Málaga o comprou de forma definitiva.

Entre vários títulos no futebol alemão e oscilações por outras ligas européias, o paraguaio resolveu voltar ao continente de origem, já em 2012. Foi contrato pelo Cruz Azul, do México, onde joga atualmente.

Por mais que o atacante sempre tivesse grande expectativa deposita sobre seu futebol, sua carreira não é mal vista pelos paraguaios, que ainda o têm como um dos maiores ídolos.

Homem gol

Aos 33 anos, Roque Santa Cruz entra na Copa América de 2015 como o homem de referência para o time paraguaio. Não só por ser o jogador de área, incubido de ir às redes, ele é um dos mais experientes do elenco. A expectativa em torno de seu futebol por parte da torcida é grande, já que pode ser sua última disputa oficial com pela seleção.

Fora da última Copa do Mundo, em 2014, a seleção do Paraguai disputa o torneio mais importante dos últimos anos, e quer tentar repetir o sucesso de 4 anos atrás.

Ausente da final do torneio em 2011, por conta de uma lesão surpresa, Santa Cruz disse, à época:"Vai ser uma tortura ver o jogo de fora", mostrando a devoção que tem pelo próprio país. Não à toa, a figura do centroavante do Cruz Azul será essencial para uma nova boa campanha do time Paraguaio na competição.

Ao lado de Cardozo e Lucas Barrios, Santa Cruz irá compor o eficiente ataque da albirroja, que pode surpreeder as gigantes seleções de Argentina e Uruguai.

Números na seleção

Roque Santa Cruz é, de fato, um dos mais importantes da história de sua seleção, mesmo não tendo obtido um sucesso igual ou maior nos clubes em que jogou.

Com três mundiais no currículo disputados, Santa Cruz chegou a seu centésimo jogo no dia 7 de setembro de 2014, num amistoso contra a seleção dos Emirados Árabes, disputada na Áustria.

Os números do jogador na seleção paraguaia