Empresário confirma e Arda Turan não joga mais pelo Atlético de Madrid

É oficial. Arda Turan não jogará a temporada 2015/16 com a camisa do Atlético de Madrid. Após conversas com o clube e seu empresário, todos decidiram que é a hora do meia tomar novos ares em sua carreira.

A saída de Arda foi pauta desde o término da atual temporada, já que o meia revelou publicamente que gostaria de jogar a Premier League. Em entrevista a TV NTVSpor, seu empresário Ahmet Bulut confirmou a deixa do turco:

“Acreditamos que, em quatro anos, Arda ganhou tudo no Atlético. Estamos buscando a melhor opção para ele, e decidimos deixar definitivamente o Atlético de Madrid”.

O empresário confirmou também que o Atléti ficou surpreso com a decisão de Turan, pois desejava contar com o meia: “O Atlético ficou surpreso com a nossa decisão, não querem perder ele. Mas insistimos, eles respeitaram e aceitaram a sua saída”.

Sobre o possível futuro do jogador, Ahmet deixou em aberto e disse que isso será definido em até quatro dias: “Queremos revelar sua nova equipe assim que seja possível, porque há muita pressão sobre nós. O novo time de Arda será definido em quatro dias”.

O meia fez parte da grande reformulação do Atlético de Madrid, desde a chegada de Diego Simeone. Após o argentino assumir o comando colchonero, o Atléti foi campeão da Europa League, da Copa do Rey e do Campeonato Espanhol. O turco chegou em 2011 por doze milhões de euros, vindo do Galatasaray e é até hoje, a transferência mais cara de um jogador turco.

Com as saída de Arda Turan, Miranda e Mandzukic, o Atlético deve ir atrás de reforços. O colômbiano Jackson Martínez já foi confirmado e integra o elenco colchonero em 2015/16. Thiago Motta, volante do PSG, também é outro que interessa a diretoria e a Diego Simeone e pode estar pintando no clube espanhol.