Vietto é apresentado no Atlético de Madrid e declara: "Simeone obterá o máximo de mim"

Ele finalmente chegou. O queridinho de Diego Simeone, o atacante Vietto, foi apresentado nessa quinta-feira (09), na sala de imprensa do Atlético de Madrid. Após a tradicional entrega da camisa (que ainda não possui número), Vietto cedeu entrevista coletiva. Primeiramente ele agradeçeu ao clube pela grande recepção:

"Tive uma recepção espetacular, agradeço por terem me recebido de uma forma tão maravilhosa. Apenas agradeço porque eu me senti muito confortável com tudo isso. O objetivo agora é me integrar ao grupo e com os colegas em breve".

Vietto falou também sobre sua relação com o - não tão - novo comandante: "Ele me conhece desde menino, me lançou na Argentina. Assim que fiquei sabendo do interesse do Atlético, ele me falou 'se quiser vir, nos encontratemos novamente'. Tenho muitas coisas para aprender com ele e Simeone obterá o máximo de mim, do que posso produzir em campo", declarou o atacante que foi treinado e lançado como profissional por Simeone, ainda quando Cholo treinava o Racing-ARG.

Ele também falou que não terá problema com a adptação a nova equipe, pois não encontrou tantos problemas com o futebol europeu: "Geralmente é dito que um sul-americano quando vem para a Europa necessita de um tempo de adaptação. Penso que não. Ele foi mais rápido do que esperavam-se e felizmente, estou aqui"

Sobre o que o atraiu para a equipe da capital espanhola, o argentino fez uma comparação: "É um clube que briga por Champions League, Copa (do Rey) e pelo Espanhol, sempre chegando nas fases finais. E também é a torcida da Europa mais parecida com as torcidas da liga Argentina"

Encerrando, Vietto mandou um recado para todos os torcedores do Atléti, prometendo dedicação total e briga por algum dos três principais titulos da temporada (Copa do Rey, Campeonato Espanhol e Champions League): "Os torcedores sabem. Tudo que tenho a dizer é que vou trabalhar muito forte, trabalhar duro. Eu farei o meu melhor para obter algum dos três titulos que disputaremos", terminando.