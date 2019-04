Após eliminação, Guus Hiddink reclama do tempo para preparação: "Tivemos apenas dois dias"

Neste sábado (12), o Chelsea enfrentou o Everton pelas Quartas de Final da Copa da Inglaterra, no Goodison Park e perdeu por 2 a 0. Com dois gols de Lukaku, aos 32 e 37 minutos do segundo tempo, o Everton se classifica para a próxima fase da competição e espera o resultado do sorteio do seu adversário, que acontecerá na segunda-feira (14), já o Chelsea, fica sem chances de conseguir algum título na temporada.

Após o jogo, Guus Hiddink concedeu entrevista coletiva e reclamou sobre o tempo de preparação para a partida: "Você não deve subestimar a jogar na Liga dos Campeões, em seguida, dois dias depois ter que jogar um jogo intenso aqui", disse Hiddink. "Isso não é uma reclamação, mas eles tinham uma semana para se prepararem, o que era uma vantagem nos últimos 15 minutos do jogo. Mais um dia de descanso favorecido pela FA, teria sido muito adequado para nós."

"Televisão é exigente, às vezes contra a saúde dos jogadores. Isso é um pouco de crítica do meu lado e não porque perdemos", concluiu Hiddink sobre o tempo de preparação."

Hiddink também falou sobre o que aconteceu das quatro linhas e sobre o sentimento dos jogadores: "Quando você tem uma derrota depois de um jogo bem controlado até por volta do minuto 70, então é uma decepção e você deve deixar que as pessoas se decepcionem. Não há tempo naquele momento para falar. Os jogadores gostam de ganhar. A maioria deles são usados ​​para ganhar. Tem sido difícil para tentar alcançar um lugar na Champions League e manter duas estradas para ter sucesso, que foram a FA Cup e Liga dos Campeões. Fomos eliminados das duas agora. É uma pena."

"Quando você jogar por um grande clube, você tem que jogar com responsabilidade e orgulho, quando a temporada é como é agora. Vamos estipular que temos que ir com orgulho para o clube. Temos a obrigação de fazer isso e vamos enfatizar isso para os jogadores."

Diego Costa se envolveu em uma confusão com Gareth Barry e acabou sendo expulso, após levar o segundo amarelo aos 39' do segundo tempo. Guus Hiddink comentou sobre o lance: "Eu não vi isso e quando eu vir isso, então vou dar um julgamento justo. É difícil agora para falar sobre este incidente. Eu não quero dar um julgamento sobre isso, mas ele foi perseguido um pouco no jogo também. Eles foram atrás dele. Eles sabiam disso. É dentro das regras, mas também como um árbitro você deve proteger a situação um pouco. Eu não estou dizendo proteger com capitais, mas saber e sentir a atmosfera quando há muito pequenas, mas muitas provocações. Em seguida, vem o momento de julgar, mas eu não vi ele assim que eu só seria especulação."

Hiddink afirmou gostar de Diego Costa e ainda mais quando ele vai à campo: "Eu gosto dele e eu ainda mais quando ele vai à campo. Ele queria desesperadamente jogar hoje. Teria sido melhor descansá-lo, mas não é o tipo de jogo para descansar jogadores. Você gostaria de ter todos os grandes jogadores disponíveis."

O Chelsea volta à campo no próximo sábado (19) pela 31ª rodada da Premier League para enfrentar o West Ham, que está na 5ª posição da tabela do Campeonato Inglês.