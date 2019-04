Desmotivado no PSG, Cavani se diz "muito satisfeito" com os rumores de interesse da Juventus

Após declarar para a TV francesa Telefoot que vive o seu pior momento na carreira, o atacante Edinson Cavani disse, neste domingo (3), que se sente agradecido com os boatos surgidos na mídia italiana que o ligam a uma transferência para a Juventus. Desde 2013 no clube francês, Cavani nunca foi unanimidade no ataque da equipe, que tem Ibrahimovic como referência.

A possível saída do sueco - que está em final de contrato - poderia abrir espaço para o ex-atacante do Napoli, mas o atleta não tem um relacionamento dos melhores com Blanc e vê a mudança de clube com bons olhos. Voltar a atuar na Itália seria uma motivação a mais para Cavani, já que foi na velha bota que o atacante viveu seus melhores momentos, atuando também no Palermo.

"Estou muito satisfeito - com os rumores de sua transferência para a Juve. Eu joguei por sete anos na Serie A e aqueles eram tempos muito importantes na minha carreira. É gratificante que as equipes estão falando de mim, me querem e estão perguntando de mim", disse Cavani a repórteres italianos.

Cavani se disse infeliz no PSG e por diversos jogos foi flagrado insatisfeito no banco de reservas ou após ser sacado pelo técnico Laurent Blanc. Nesta temporada o uruguaio entrou em campo 43 vezes e anotou 19 gols. No total já são 48 gols em 92 partidas, nas três temporadas na França, média inferior aos seus tempos de Napoli.

"Estou vivendo o pior momento da minha carreira. É difícil lidar com certas coisas quando você não entende o raciocínio por trás deles. Quando há coisas que você não entende, é doloroso" falou Cavani. Questionado diretamente sobre a possibilidade de pintar em Turim na próxima temporada, o jogador não desmentiu e deixou os reporteres apenas com um sorriso e a declaração "Vejo você por aí”.