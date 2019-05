Federação Chinesa de Futebol cogita mudanças no sistema de estrangeiros

A Federação Chinesa de Futebol realizou um congresso na província de Guizhou. De acordo com informações da mídia local e do site WildEastAsia, a entidade máxima do esporte no país analisa mudanças no atual sistema de estrangeiros na Super Liga Chinesa. Mas até o momento nenhuma decisão foi tomada.

A Super Liga Chinesa utiliza o sistema "4+1" desde 2009. Cada time pode ter quatro jogadores estrangeiros e um asiático em seu elenco. Veem se na tabela abaixo como exemplos os times Guangzhou Evergrande, Shandong Luneng e Jiangsu Suning. Durante uma partida, cada equipe pode utilizar em campo somente três jogadores estrangeiros. Não há restrições para o atleta asiático.

Times/Jogadores Estrangeiro 1 Estrangeiro 2 Estrangeiro 3 Estrangeiro 4 Asiático Guangzhou Evergrande Jackson Martínez Paulinho Ricardo Goulart Alan Kim Young-Gwon (sul-coreano) Shandong Luneng Diego Tardelli Gil Walter Montillo Aloísio Jucilei (brasileiro com cidadania palestina) Jiangsu Suning Alex Teixeira Ramires Jô Sammir Trent Sainsbury (australiano)

Já na Liga dos Campeões da Ásia, competição continental, a regra é diferente. A AFC utiliza o sistema "3+1", o que obriga os times chineses a escolherem um de seus atletas para ficarem de fora da competição. Nesse ano, o Guangzhou escolheu Alan; o Jiangsu, Sammir; o Shandong, Aloísio; e o Shanghai SIPG optou por Jean Evrard Kouassi.

A Federação Chinesa de Futebol pretende com a mudança alinhar as regras com as da AFC, dando menos trabalho aos seus clubes na disputa continental. A possível mudança também viria de encontro com o recente desenvolvimento no futebol do país iniciado pelo governo chinês. Assim abririam se espaços para mais jogadores chineses terem destaque em seu país.