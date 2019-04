Coreia do Sul e Honduras disputam vaga nas semifinais dos Jogos Olímpicos Rio 2016, no Mineirão

E os Jogos Olímpicos Rio 2016 segue a todo vapor. Neste sábado (13), dentre várias modalidades esportivas, nosso "queridinho" futebol tem destaque. Já em fase de quartas de final, Coreia do Sul e Honduras se enfrentarão às 19h, no Mineirão.

Com campanhas surpreendentes, as seleções que antes consideradas "fracas" se comparadas com as demais, podem ser verdadeiras pedras no sapato dos adversários.

Na Olimpíada de Londres, em 2012, ambas foram eliminadas pelo Brasil. Honduras foi derrotada ainda nas oitavas de final por 3 a 2. Já a Coreia do Sul, caiu para a equipe brasileira nas quartas, por 3 a 0. Os coreanos ainda terminaram a competição com medalha de bronze, ao vencer o Japão por 2 a 0.

Vencendo tradições

Terminando a fase de grupos em primeiro lugar, no grupo C, a Coreia do Sul brilhou ao vencer o atual campeão olímpico (Londres 2012) México, e de quebra, conseguiu um empate com a temida Alemanha, que na última rodada goleou Fiji por 10 a 0. Os alemães enfrentam Portugal também neste sábado, às 13h, no Mané Garrincha.

Velha conhecida do técnico coreano Taeyong Shin, Honduras enfrentou a Coreia do Sul no mês de junho, em amistoso, onde a partida terminou igual para os dois lados. Contente com a atuação da equipe diante do adversário de hoje, e contra o atual campeão olímpico México, o comandante espera repetir o feito.

"Jogamos contra Honduras há dois meses e ficamos só no empate. Eu acredito que nosso time jogou o que nós esperávamos para aquele jogo. Eles mostraram um futebol muito criativo, com bons contragolpes e é isso que nós vamos tentar evitar para mostrar o nosso futebol", disse o técnico coreano.

Eliminando os hermanos

Honduras também não deixou a desejar, pertencente ao forte grupo D, que contava com Argentina, Portugal e Argélia, os hondurenhos terminaram a fase de grupos no segundo lugar, atrás de Portugal; após um dramático empate diante da Argentina, que culminou na eliminação dos hermanos.

Quem não gostou nada da eliminação hermana foi o eterno camisa 10 e polêmico Diego Maradona, que além de criticar a seleção, ainda "atacou" o adversário, chamando o país de Honduras de "país do beisebol". Em resposta ao argentino, o técnico hondurenho Jorge Luís Pinto fez um "convite" ao ex-jogador.

"Eu não sei se Diego está vendo bem o futebol. Eu não acredito. Acho que ele quis falar mais mal da Argentina do que da Honduras. Vamos convidar Maradona para que jogue em Honduras e veja o nosso futebol, que tem muito toque, é muito humilde e é muito bom.", disse o técnico.

Quem sair com a vitória, enfrenta Brasil ou Colômbia, que também disputam vaga neste sábado (13), às 22h, na Arena Corinthians.

