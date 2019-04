Quartas da Champions Asiática começam com chineses indo mal e brasileiro artilheiro

A Champions League da Ásia chegou à fase de quartas de final. O primeiro dia dos jogos de ida foi na terça-feira (23) e terminou com dois decepcionantes empates sem gols: Shanghai SIPG e Jeonbuk Hyundai Motors jogaram na China, enquanto o Al-Ain recebeu o Lokomotiv Tashkent nos Emirados Árabes. Os empates deixaram grande expectativas para as partidas de volta, que serão realizadas no dia 13 de setembro. Jeonbuk Hyundai e Shanghai SIPG se enfrentam a partir das 7h, horário de Brasília. Lokomotiv Tashkent e Al-Ain está marcado para às 11h.

Nos jogos da quarta-feira, não faltaram gols. FC Seoul e Shandong Luneng se reencontraram na Coréia do Sul, tendo em vista que ambas as equipes já tinham jogado duas vezes na fase de grupos. Mais uma vez a equipe sul-coreana foi melhor e derrotou os chineses por 3x1. O sérvio Dejan Damjanovic e o ex-Arsenal Park Chu-Young construíram a vantagem dos sul-coreanos. Walter Montillo diminuiu ainda na primeira etapa, mas Adriano Michael Jackson entrou no segundo tempo para fechar o marcador. O atacante é o artilheiro da Champions League da Ásia com 12 gols marcados.

No outro jogo do dia, o Al-Nasr, dos Emirados Árabes, visitou o Al-Jaish no Qatar e venceu por 3x0. O brasileiro Wanderley, ex-Flamengo, fez dois gols enquanto Jonathan Pitroipa fez o outro. As duas partidas com gols terão seus jogos de volta disputados no dia 14 de setembro. Pelo horário de Brasília, Shandong Luneng e FC Seoul se enfrentam a partir das 8h30. A partida entre Al-Nasr e Al-Jaish está marcada para às 13h45.

Quem passar no confronto entre Shanghai SIPG e Jeonbuk Hyundai enfrenta o vencedor de FC Seoul e Shandong Luneng, podendo assim configurar-se uma semifinal chinesa. No outro lado da chave, se Al-Nasr e Al-Ain passarem, a semi será formada por dois times dos Emirados Árabes.